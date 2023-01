Grillo torna a fare il comico, il M5s gli rinnova il contratto da “garante” della comunicazione

Beppe Grillo si appresta a tornare a fare il comico a tempo pieno, con un tour che inizierà il 15 febbraio da Orvieto e con 17 date previste fino al 2 aprile, giorno in cui lo spettacolo “Io sono il peggiore” andrà in scena oltreconfine, a Lugano, in Svizzera. Ma il cofondatore del Movimento 5 stelle non dovrà rinunciare al compenso che il partito gli versa in quanto “garante” della comunicazione pentastellata: 300 mila euro annui, come da contratto, che presto verrà rinnovato, come ha confermato il presidente Giuseppe Conte.

Il limitato apporto di Grillo alla comunicazione pentastellata

Da tempo ci sono forti malumori all’interno del Movimento 5 stelle, legati alla partnership siglata tra i vertici del partito e Beppe Grillo sull’uso del suo blog: l’apporto del comico alla comunicazione pentastellata è infatti da tempo ridotta al minimo. Come sottolinea Repubblica, nell’ultima campagna elettorale per le Politiche, Grillo non si è fatto praticamente vedere, concedendo appena una foto social (ma di schiena) con Conte. Sul blog non c’è traccia del simbolo del M5s e Grillo non ha in agenda appuntamenti in vista delle Regionali in Lombardia e Lazio. Perché, si chiedono in tanti all’interno del Movimento, rinnovare dunque l’oneroso contratto annuale in scadenza ad aprile, in un momento in cui a causa del taglio dei parlamentari il budget per i collaboratori si è ridotto? Prossimamente, inoltre, andranno messe a bilancio anche i compensi per i grandi esclusi dal tetto del doppio mandato, da Paola Taverna a Vito Crimi (70 mila euro a testa).

Cosa prevede il contratto che verrò rinnovato

Stando alla nota diramata ad aprile 2022 dal M5s, il contratto prevedeva per Grillo una serie di impegni: «Supporto nella comunicazione con l’ideazione di campagne, promozione di strategie digitali, produzione video, organizzazione eventi, produzione di materiali audiovisivi per attività didattica della Scuola di formazione del Movimento, campagne elettorali e varie iniziative politiche». E poi: «Promozione delle attività del Movimento all’estero, attraverso la partecipazione a convegni, giornate di studio, incontri con personalità scientifiche e istituzionali». Nonostante i malumori interni Conte, scrive Repubblica, sarebbe soddisfatto del lavoro da garante-consulente svolto da Grillo dietro le quinte. E dunque il rinnovo si farà.