Grey’s Anatomy stasera su La7: cosa succede negli episodi in onda alle 21.15

Ultimo appuntamento con la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy in onda stasera, lunedì 20 dicembre 2021, su La7 a partire dalle 21.15 con due nuovissimi episodi. Puntata dopo puntata, i medici del Grey’s Sloan Memorial Hospital continuano a dividersi tra l’emergenza Covid-19, interventi delicatissimi e complicati drammi sentimentali. Tra le prime serie tivù a inserire la pandemia nella trama, il medical drama di Shonda Rhimes accende i riflettori sulle conseguenze del virus sui pazienti e sul sistema sanitario.

Grey’s Anatomy: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Grey’s Anatomy: il cast

Accanto alla protagonista principale, Ellen Pompeo, nei panni di Meredith Grey, nel cast figurano anche Kim Raver (Teddy Altman), Jesse Williams (Jackson Avery), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kelly McCreary (Maggie Pierce), James Pickens Jr. (Richard Webber), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd) e Camilla Luddington (Jo Wilson). Delle guest star della scorsa stagione, invece, sono diventati presenze fisse Jake Borrelli (Levi Schmitt), Chris Carmack (Atticus Link Lincoln), Richard Flood (Cormac Hayes), Alex Landi (Nico Kim), Greg Germann (Tom Koracick) e Anthony Hill (Winston Ndugu). L’elemento che, tuttavia, ha tenuto gli aficionados con gli occhi incollati allo schermo sono stati, senza dubbio, i brevi camei di alcuni personaggi storici: da Patrick Dempsey (Derek Shepherd) a Chyler Leigh (Lexie Grey), passando per Sarah Drew (April Kepner), T.R Knight (George O’ Malley) e Eric Dane (Mark Sloan).

Grey’s Anatomy: le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nel primo dei due episodi, Sono ancora in piedi, Meredith Grey è finalmente tornata a casa e si prepara ad affrontare la convalescenza. Preoccupata dall’idea di non poter più tornare in sala operatoria, decide di confidarsi con Miranda Bailey che, per aiutarla, le propone di prendere le redini del programma specializzandi. Incuriosita dall’idea di lanciarsi in una nuova avventura, Grey accetta. In ospedale, intanto, mentre si stanno occupando di una donna coinvolta in un incidente d’auto, Amelia Shepherd confessa a Owen Hunt che, mentre lei si ritiene soddisfatta con il bambino che hanno, il compagno Link desidererebbe altri figli. Un disaccordo che, a lungo andare, teme possa portare la coppia a fare i conti con non pochi problemi. Cormac Hayes e Jo Wilson continuano a occuparsi della piccola Luna: la dottoressa fa di tutto per adottarla ma la sua domanda viene scartata. Maggie Pierce, Richard Webber e la specializzanda Taryn Helm sono alle prese con una paziente che, a seguito di un trapianto di cuore, mostra sintomi particolari. Non sanno che ad attenderli ci sarà una verità sconcertante. Infine, tra la cardiochirurga Pierce e Winston Ndugu nascono i primi litigi sull’organizzazione delle nozze e Levi Schmitt, dopo essere stat accettato per il trial sul vaccino Covid, decide di tornare con Nico Kim.

Nel secondo, Qualcuno mi ha salvato la vita stasera, insorgono i primi contrasti tra Bailey e Grey sulla gestione del training degli specializzandi. La neurochirurga Shepherd continua ad avere dubbi sul futuro della sua relazione con Link: tra i due, riguardo a matrimonio e figli, sembrano esserci nette divergenze di opinioni. Nonostante la prima richiesta sia stata rigettata, Wilson è decisa a prendere in affidamento Luna e chiede aiuto a Link. Nel frattempo, arriva finalmente il momento delle nozze tra Pierce e Ndugu, l’occasione perfetta per guardare al passato e gioire del presente. Con un salto in avanti, poi, si passa da agosto 2020 ad aprile 2021: tutto il personale sanitario è stato vaccinato. Teddy Altman e Owen Hunt si sono riconciliati, Wilson ha venduto le sue quote del Grey Sloan a Koracick e Grey ed Hayes sembrano più vicini. Tira una brutta aria, invece, tra Amelia Shepherd e Link che, dopo averle fatto la proposta di matrimonio, riceve un secco no e, amareggiato, chiede a Wilson di ospitarlo per qualche giorno.