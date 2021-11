Grey’s Anatomy, stasera su La7: cosa succederà negli episodi in onda a partire dalle 21.15

Dopo il successo delle prime due puntate, ritorna l’appuntamento settimanale di La7 con Grey’s Anatomy, in onda questa sera, lunedì 15 novembre 2021, a partire dalle 21.15. Tra drammi familiari, problemi sentimentali e insolite emergenze sanitarie, i dottori del Grey Sloan Memorial Hospital si trovano a fare i conti con la pandemia. Nella prima parte della stagione, infatti, il Covid-19 diventa uno degli elementi portanti del medical drama firmato da Shonda Rhimes. Che, assieme al suo team di autori e sceneggiatori, ha deciso di mostrare nero su bianco gli effetti che il virus ha avuto sulla vita quotidiana di dottori e pazienti.

Grey’s Anatomy: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Grey’s Anatomy: il cast

Oltre ad Ellen Pompeo nei panni della storica protagonista Meredith Grey, sono diverse le presenze delle scorse stagioni che hanno fatto ritorno sul set della diciassettesima. Tra queste James Pickens Jr. (Richard Webber), Jesse Williams (Jackson Avery), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Giacomo Gianniotti (Andrew De Luca), Kim Raver (Teddy Altman), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd) e Camilla Luddington (Jo Wilson). Numerosi anche i nomi che, da semplici guest star, sono diventati regular della serie: da Chris Carmack (Atticus Link Lincoln) a Jake Borrelli (Levi Schmitt), passando per Richard Flood (Cormac Hayes), Anthony Hill (Winston Ndugu), Greg Germann (Tom Koracick) e Alex Landi (Nico Kim). Una delle novità più attese dagli aficionados, però, è il ritorno di alcuni dei personaggi più amati sotto forma di piccoli camei: Patrick Dempsey (Derek Shepherd), Chyler Leigh (Lexie Grey), Sarah Drew (April Kepner), Eric Dane (Mark Sloan) e T.R Knight (George O’Malley).

Grey’s Anatomy: la trama degli episodi di stasera

Dopo un breve riassunto delle puntate precedenti, La7 lascerà spazio ai due nuovi episodi trasmessi in prima tivù. Nel primo, Non c’è tempo per la disperazione, le condizioni di Meredith Grey migliorano e trascorre la convalescenza ospedaliera con il collega Koracick. Le belle notizie, però, durano poco. La dottoressa ha un peggioramento e dev’essere nuovamente ricoverata in terapia intensiva. Nel frattempo, l’ospedale cerca di organizzarsi per gestire al meglio l’emergenza. Richard Webber ha preso in mano le redini della situazione e ha trasformato la caffetteria in una stanza Covid ed Andrew De Luca tenta in ogni modo di aiutare la Bailey a superare il dolore per la morte della madre. Non sarà l’unica persona a cui deciderà di prestare soccorso: assieme alla sorella Carina, infatti, si ritroverà impegnato in una sorta di inseguimento. Dopo aver incontrato il rapitore di una ragazza di cui si era occupato qualche mese prima in ospedale, si mette sulle sue tracce, sprezzante del pericolo. Infine, mentre Owen Hunt e Amelia Shepherd si trovano a misurarsi con l’intervento più controverso della loro carriera, Winston Ndugu si presenta alla porta della cardiochirurga Maggie Pierce.

Nel secondo, Disperata speranza, prosegue il crossover con lo spin off Station 19. Lo staff del Grey Sloan cerca disperatamente di salvare la vita a De Luca, rimasto ferito mentre inseguiva Opal, una donna implicata nel traffico di giovani ragazze. Sebbene il giovane specialista sembri stabile, da un momento all’altro le sue condizioni subiscono un tracollo e finisce d’urgenza in sala operatoria. Gli sforzi per tenerlo in vita si riveleranno vani. La vita dell’ospedale prosegue: Jo Wilson e Cormac Hayes hanno un acceso confronto su un paziente e Levi Schmitt cerca conforto nel compagno Nico Kim, schiacciato dal senso di colpa per essere stato lui a occuparsi di Opal. Intanto, una romantica fuga di Ndugu e Pierce viene interrotta da Jackson Avery, mentre Amelia Shepherd e Atticus Link discutono se sia il caso o meno di parlare a Zola, primogenita di Meredith, della situazione della madre. Teddy Altman e Owen Hunt continuano a non trovare un punto d’incontro e, nel marasma generale, Richard Webber sente di essere finalmente pronto a ritornare in sala operatoria.