Grey’s Anatomy stasera su La7: cosa succede negli episodi in onda alle 21.15

La diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy ritorna, anche questa settimana, con due nuove puntate, in onda stasera, lunedì 6 dicembre 2021, alle 21.15 su La7. Tra problemi di cuore e interventi delicatissimi, i medici del Grey’s Sloan Memorial Hospital continuano a fare i conti con la complicata gestione della pandemia e delle conseguenze del Covid-19 su pazienti e sistema sanitario.

Grey’s Anatomy: le cose da sapere sugli episodi in onda stasera su La7 alle 21.15

Grey’s Anatomy: il cast

Oltre a Ellen Pompeo, che continua a vestire i panni della protagonista della serie, Meredith Grey, nel cast troviamo anche altre presenze ormai storiche, tra cui Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kim Raver (Teddy Altman), Jesse Williams (Jackson Avery), James Pickens Jr. (Richard Webber), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd) e Camilla Luddington (Jo Wilson). Tra le new entry che, nella scorsa stagione, erano semplici guest star e, quest’anno, sono state promosse al ruolo di regular, figurano, invece, Chris Carmack (Atticus Link Lincoln), Greg Germann (Tom Koracick), Jake Borrelli (Levi Schmitt), Richard Flood (Cormac Hayes), Anthony Hill (Winston Ndugu) e Alex Landi (Nico Kim). Tra le novità più apprezzate della stagione in termini di casting, tuttavia, il posto d’onore spetta sicuramente al ritorno di alcuni dei personaggi più amati del medical drama: da Patrick Dempsey (Derek Shepherd), comparso per più episodi, a Eric Dane (Mark Sloan), Chyler Leigh (Lexie Grey), Sarah Drew (April Kepner) e T.R. Knight (George O’Malley), rientrati nella squadra per una sola puntata a testa.

Grey’s Anatomy: tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera

Nel primo dei due episodi, Segno dei tempi, il Covid-19 lascia momentaneamente spazio a un grande tema d’attualità: le proteste del movimento Black Lives Matter a seguito dell’omicidio di George Floyd. Seattle è in fermento a seguito delle manifestazioni che hanno riempito strade e piazze di tutto il Paese. Richard Webber e Cormac Hayes si uniscono a uno dei cortei e il secondo viene aggredito da un neonazista, vicenda che lo porterà a riflettere sulla sua sicurezza e su quella dei suoi figli. E Maggie Pierce inizia a preoccuparsi per Winston Ndugu, alle prese con un trasferimento da Boston a Seattle in un momento poco felice per muoversi in America, soprattutto per un uomo di colore. Nel frattempo, mentre tra Jackson Avery e la madre non sembra esserci più l’armonia di un tempo, Miranda Bailey si occupa di un paziente che, nonostante sia risultato positivo al tampone, si rifiuta di farsi curare perché reputa la pandemia una messinscena dei governi. Sul fronte Meredith Grey, si iniziano a vedere lievi segni di miglioramento e Levi Schmitt porta la collega, ancora incosciente, nella camera iperbarica.

Nel secondo, Bello da morire, mentre Teddy Altman, Richard Webber e Winston Ndugu valutano le opzioni utili a far sì che Meredith Grey si svegli, sulla spiaggia Derek Shepherd cerca di convincere la moglie a tornare alla vita e ai loro figli. Sebbene sia riluttante a dirgli nuovamente addio, decide di abbandonare quell’apparente equilibrio e fare ritorno al mondo reale. Intanto, tra Atticus Link e Amelia Shepherd c’è maretta per un ipotetico furto di paziente. Jo Wilson prova a persuadere Bailey affinché le faccia cambiare specializzazione e, mentre Altman cerca una riconciliazione con Owen Hunt, Nico Kim chiede a Levi Schmitt di andare a vivere con lui.