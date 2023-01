Grey’s Anatomy, l’addio di Meredith Grey nel promo della nuova puntata

Meredith Grey manda il suo addio alla serie di Grey’s Anatomy nel promo della nuova puntata. Si vede il personaggio – interpretato da Ellen Pompeo – prendere un bicchiere in una festa (di addio?). La puntata ha come titolo I’ll follow the sun, che in italiano si traduce con un Seguirò il sole. L’episodio arriverà alla Abc il prossimo 23 febbraio.

Grey’s Anatomy, addio di Meredith Grey nel promo

Successivamente, la puntata arriverà anche in Italia, in esclusiva su Disney +. Durante questo brindisi in occasione di questa festa in suo onore, Meredith avrà modo di ricordare tutti i momenti passati al Grey Sloan Memorial.

«Sono eternamente grata e onorata per l’amore e il sostegno che avete dimostrato a me, a Meredith Grey e allo show per 19 stagioni! Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i migliori fan del mondo. Voi tutti siete dei cavalieri e avete reso il viaggio così divertente e iconico!!! Vi amo follemente e vi apprezzo profondamente. Non è la prima volta che salite sulle montagne russe, sapete che lo spettacolo deve continuare e tornerò sicuramente a farvi visita. Con tanto amore e immensa gratitudine» aveva scritto l’attrice sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Cosa è successo

L’attrice avrebbe spiegato nel 2021 alla produzione che aveva delle perplessità sullo sviluppo del progetto. «Mi sto concentrando nel tentativo di convincere tutti che dovrebbe finire. Mi sento quella nave che continua a chiedersi: ‘Che storie racconteremo?’. E tutti gli altri rispondono: ‘Chi se ne frega, Ellen? Stiamo facendo milioni su milioni di dollari» aveva scritto allora.

A settembre 2022, in un’intervista a Deadline, la Pompeo aveva spiegato: «Sono un produttore esecutivo. Ho trascorso due decenni della mia carriera in Grey’s Anatomy, è il mio cuore e la mia anima. Non me ne andrò mai veramente finché è in onda».