Grey’s Anatomy stasera su La7: cosa succede negli episodi in onda alle 21.15

Prosegue l’appuntamento settimanale di La7 con la 17esima stagione di Grey’s Anatomy, in onda questa sera, lunedì 22 novembre 2021, a partire dalle 21.15. Dividendosi tra intricati affari di cuore e pressanti problemi familiari, i medici del Grey’s Sloan Memorial Hospital continuano a misurarsi con la pandemia di Covid-19 e la complicata gestione dei pazienti in piena emergenza sanitaria.

Grey’s Anatomy: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Grey’s Anatomy: il cast

Accanto a Ellen Pompeo che, ormai da quasi 20 anni, veste i panni della protagonista, Meredith Grey, nel cast di Grey’s Anatomy figurano anche Jesse Williams (Jackson Avery), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kim Raver, (Teddy Altman), James Pickens Jr. (Richard Webber), Giacomo Gianniotti (Andrew De Luca), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Camilla Luddington (Jo Wilson) e Caterina Scorsone (Amelia Shepherd). Ma non solo: a integrare l’ensemble storico, quest’anno, si sono aggiunti anche diversi nomi che sono passati dall’essere semplici guest star a diventare presenze fisse. Tra questi troviamo Chris Carmack (Atticus Link Lincoln), Jake Borrelli (Levi Schmitt), Richard Flood (Cormac Hayes), Anthony Hill (Winston Ndugu), Alex Landi (Nico Kim) e Greg Germann (Tom Koracick). Quello che, tuttavia, sembra tenere i telespettatori incollati allo schermo, al di là delle nuove trame, è il ritorno di alcuni dei personaggi più amati nella storia del medical drama, sul set per piccole e brevi apparizioni speciali: da Patrick Dempsey (Derek Shepherd) a Eric Dane (Mark Sloan), passando per T.R Knight (George O’Malley), Sarah Drew (April Kepner) e Chyler Leigh (Lexie Grey).

Grey’s Anatomy: cosa succede negli episodi in onda stasera

Dopo un breve recap della puntata precedente, La7 trasmetterà l’ottavo e il nono episodio della stagione. Nel primo, È tutto troppo, l’ospedale è alle prese col dolore per la tragica morte di Andrew De Luca. Chi reagisce peggio alla notizia è Teddy Altman, che continua a vedere il collega in ogni luogo del Grey’s Sloan. Al memoriale per il giovane dottore, Owen Hunt la trova in uno stato catatonico e, nonostante le cose tra loro non vadano per il verso giusto, la porta a casa in preda alla preoccupazione. Anche Miranda Bailey non riesce a trovare un modo per metabolizzare la perdita e non fa altro che ripassare mentalmente la procedura messa in atto durante l’intervento di De Luca, certa che lo specialista si sarebbe potuto salvare. Nel frattempo, Maggie Pierce e Winston Ndugu si occupano di un paziente affetto da afefobia, la paura del contatto fisico, e Atticus Link, oberato dalle responsabilità familiari, cerca conforto nell’alcol. La situazione di Meredith Grey non accenna a migliorare: nelle sue visioni sulla spiaggia, la dottoressa vede ancora Derek Shepherd e sente sempre più il desiderio di rimanere lì con lui. Ma Cormac Hayes cerca di scuoterla: deve fare di tutto per tornare nel mondo reale, i figli hanno bisogno di lei.

Nel secondo, Nella mia vita, Teddy Altman non riesce a risollevarsi e si sente sempre più intrappolata nel labirinto della sua mente. Proprio come Meredith Grey sulla spiaggia, la cardiochirurga ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, incontrando le persone più importanti e rivivendo tutti i momenti cruciali che l’hanno segnata. Rivede il fantasma di Andrew De Luca e, soprattutto, ripensa alla traumatica perdita del suo grande amore: Allison. Owen Hunt decide di starle accanto ma sembra non avere alcuna intenzione di perdonarle il tradimento. Sarà Amelia Shepherd a farlo riflettere e ad aprirgli finalmente gli occhi.