Grey’s Anatomy stasera su La7: le cose da sapere sulla 17esima stagione della serie tivù

Dopo una serie di variazioni sul palinsesto che ne hanno portato a rimandare il debutto, originariamente previsto per ottobre, la 17esima stagione di Grey’s Anatomy arriva per la prima volta in chiaro questa sera, lunedì 1 novembre 2021, su La7 alle 21.15. Meredith Grey e i dottori del Grey Sloan Memorial ritornano in corsia, tra problemi di cuore, drammi familiari ed emergenze sanitarie. Ma non solo. Quest’anno, infatti, dovranno fare i conti con un problema ben più grosso di quanto potessero aspettarsi: la pandemia. Gli autori, infatti, hanno deciso di integrare nelle trama e nelle storie dei singoli personaggi del medical drama il Covid-19 e gli effetti che ha avuto sulla vita quotidiana di medici e pazienti.

Grey’s Anatomy: le cose da sapere sulla 17esima stagione della serie tivù in onda stasera alle 21.15 su La7

Grey’s Anatomy: dove eravamo rimasti

Com’è noto, la 16esima stagione si è interrotta in anticipo a causa del coronavirus, impedendo al cast e alla troupe di girare ben 4 episodi. Questo ha ovviamente portato al brusco taglio di alcune storyline, che dovrebbero essere recuperate o perlomeno riscritte in maniera consona nelle nuove puntate. Nonostante questi intoppi, tuttavia, l’ultimo episodio è stato davvero ricco di avvenimenti interessanti e sorprendenti colpi di scena: dopo un l’incidente alla conferenza medica, il provvidenziale intervento del dottor Andrew De Luca ha consentito di diagnosticare l’avvelenamento da cobalto del dottor Richard Webber, legato al deterioramento della sua protesi all’anca. E, grazie all’operazione del chirurgo ortopedico Link, i sintomi sembrano essere ormai regrediti. Sul fronte sentimentale, da sempre pezzo forte della serie, i personaggi si sono mossi attraverso scenari diversi, che hanno alternato la serenità e la gioia al trauma e al dolore: da una parte, la felicità di una famiglia appena nata, con Atticus Link e Amelia Shepherd alle prese con la loro prima prova da genitori; dall’altra, invece, il matrimonio naufragato tra Owen Hunt e Teddy Altman, finito prima di iniziare con la scoperta del tradimento della dottoressa con il collega Thomas Koracick. Parecchio complicata anche la situazione sentimentale della protagonista, Meredith Grey e del cardiochirurgo Maggie Pierce: mentre la prima ha messo un punto alla sua relazione con il collega De Luca, momentaneamente allontanato dall’ospedale perché affetto da disturbi bipolari, la seconda ha iniziato una conoscenza con lo specializzando Winston Ndugu. Un rapporto di confidenza e complicità che pare avere tutte le basi per evolversi in qualcosa di più. Novità agrodolci anche per Miranda Bailey e il duo Levi Schmitt e Nico Kim: un aborto spontaneo ha portato Bailey ad adottare un ragazzo maggiorenne che, in passato, era stato uno suo paziente e col quale era rimasta in contatto. Una scelta che le ha consentito di convivere col trauma della perdita. La coppia omosessuale, invece, ha iniziato a vivere la quotidianità condivisa, tra lavoro e vita privata, barcamenandosi tra alti e bassi. Ma segreti e mezze verità pare abbiano già iniziato a metterne in pericolo la solidità.

Grey’s Anatomy: di cosa parlerà la 17esima stagione

A giudicare dalle anticipazioni diffuse sul web, il fulcro della 17esima stagione di Grey’s Anatomy sarà l’emergenza Coronavirus, con un focus sia sulle difficoltà affrontate da staff medico e operatori sanitari che sulla malattia stessa con Meredith Grey in terapia intensiva, impegnata a lottare tra la vita e la morte. Insomma, un omaggio drammatico ed emozionante a quanti hanno rischiato la vita per salvarne altre, ai malati che non ce l’hanno fatta, alla crisi santitaria e socio-economica generata dalla prima, grande pandemia dell’età contemporanea. Ma non solo. Di episodio in episodio, infatti, verranno declinate anche altre istanze come il razzismo sistemico denunciato, nel corso del 2020, con le proteste del Black Lives Matter. Nonostante sia già stato ampiamente trattato in passato, questa volta verrà proposto in una chiave nuova, calato nella realtà del movimento che ha riempito le piazze di tutto il mondo dopo il tragico omicidio di George Floyd. Tra le corsie troveranno spazio, ovviamente, anche nuovi amori (tra cui un inatteso triangolo tra Meredith Grey, Andrew De Luca e Cormac Hayes) e storie ormai al capolinea, che risentiranno degli effetti di una tragedia che ha inaspettatamente travolto e stravolto gli equilibri del mondo.

Grey’s Anatomy: tra ritorni, novità e new entry

Per quanto riguarda il cast, nel passaggio dalla 16esima alla 17esima stagione, sono stati riconfermati tutti gli attori, fatta eccezione per Justin Chambers (Alex Karev) che, a gennaio 2020, aveva comunicato la decisione di abbandonare il progetto. Dunque, a fianco di Ellen Pompeo (Meredith Grey), ritroveremo Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Jo Wilson), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kim Raver (Teddy Altman), Giacomo Gianniotti (Andrew De Luca), Chris Carmack (Atticus Link Lincoln), Greg Germann (Tom Coracick) e Jake Borrelli (Levi Schmitt). La promozione da guest star a personaggio fisso è toccata anche a Richard Flood, voce e volto del dottor Cormac Hayes, e Anthony Hill, che ha vestito i panni di Winston Ndugu, nuovo interesse amoroso di Maggie Pierce. Stefania Spampinato, invece, interprete dell’amata Carina De Luca, è ormai passata definitivamente allo spin-off Station 19 ma pare ritornerà al Grey Sloan per qualche fugace apparizione. Per un personaggio che va via, arrivano due new entry. La prima, Mackenzie Marsh, nel ruolo di Val Ashton, una giovane ragazza intelligente e ironica, che lavora nell’editoria, e Robert I. Mesa, in quello dello specializzando James Chee. Tanti, invece, pare saranno i ritorni di alcune storiche figure del serial: da Sarah Drew (April Kepner), che riapparirà sugli schermi per il quattordicesimo episodio, a TR Knight, Eric Dane e Chyler Leigh, rispettivamente George O’Malley, Mark Sloan e Lexie Grey. Il trio ritornerà in forma di spettro nel limbo onirico di Meredith, la cui sopravvivenza rimarrà appesa a un filo per tutta la durata della stagione. Ma la reunion più attesa è, senza dubbio, quella con Derek Shepherd, la cui morte continua a essere compianta dai fan più accaniti: Patrick Dempsey, infatti, ha accettato di prendere parte a qualche scena attraverso una serie di camei. Come ormai da tradizione, non mancheranno gli addii: sembra che saranno tre i personaggi che lasceranno la serie, di cui uno in modo particolarmente drammatico.

Grey’s Anatomy: la trama dei tre episodi in onda stasera

Gli episodi di Grey’s Anatomy in onda questa sera saranno tre. Il primo, Tutte le feste di domani, parte con un salto temporale rispetto al finale della 16esima stagione. È Aprile 2020 e, negli Stati Uniti, è appena arrivato il Covid. I medici del Grey Sloan non toccano il bisturi da settimane perché impegnati a salvare i pazienti ricoverati in terapia intensiva, Richard Webber fa fatica ad ambientarsi in una struttura che non ha più nulla dell’ospedale in cui ha lavorato per anni e, per questo, viene duramente rimproverato da Miranda Bailey. Intanto, Jackson Avery e Jo Wilson si sono avvicinati per distrarsi dalle loro vecchie storie d’amore, Andrew De Luca ritorna dopo la temporanea sospensione, Maggie Pierce inizia a rimanere turbata dal numero di pazienti persi ogni giorno e Meredith continua a fare turni snervanti. Ed è proprio alla fine di un’interminabile giornata di lavoro che si accascia improvvisamente nel parcheggio del policlinico, dove viene trovata e soccorsa immediatamente da Cormac Hayes. Nel secondo, Il centro non regge, Grey viene ricoverata subito in terapia intensiva perché grave e inizia a conversare in sogno con Derek Shepherd, il defunto marito. Nel frattempo, Webber la affida alle cure della dottoressa Teddy Altman, sentimentalmente a pezzi per il tradimento con Tom Koracick e il matrimonio saltato con Owen Hunt. Una situazione che sembra non garantirle la lucidità necessaria sul lavoro. Infine, nel terzo, Il mio lieto fine, l’equipe arriva finalmente a stabilire con esattezza la diagnosi di Meredith: si tratta di coronavirus. Mentre il suo sistema respiratorio continua a deteriorarsi, entra ed esce dal sogno sulla spiaggia, dove continua a chiacchierare con Derek. La situazione tra Koracick e Altman si complica: mentre il primo non riesce a portare a termine l’incarico di formare un nuovo gruppo di tirocinanti e scopre di essere positivo al virus, la seconda prova a concentrarsi sul caso di Meredith ma in pochi le danno fiducia. I ricoveri aumentano ma subentrano anche altre complicazioni: Wilson opera una donna incinta il cui bambino è collegato al suo fegato e Avery e Link si trovano a eseguire un intervento d’urgenza su un terapista sessuale. Mentre Amelia e Maggie sono profondamente turbate dallo stato di salute di Meredith e provano a cercare sostegno nei rispettivi partner, Levi Schmitt e Nico Kim provano a mettere insieme i pezzi del loro rapporto.