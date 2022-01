Grey’s Anatomy 18, per Ellen Pompeo l’ultima stagione

Grey’s Anatomy, il medical drama più longevo della tv americana, è arrivato alla sua 18esima stagione. Molti telespettatori si chiedono dunque se questo sia o meno il capitolo conclusivo della fiction, e nuove dichiarazioni su Grey’s Anatomy 18 da parte di Ellen Pompeo fanno presagire di sì. Ecco cosa ha detto.

Grey’s Anatomy 18: cosa ha detto Ellen Pompeo

Il medical drama più longevo della tv, Grey’s Anatomy, è giunto alla sua 18esima stagione, in Italia disponibile in streaming su Disney+. Come già accaduto in passato, molti telespettatori si domandano se si tratti dell’ultimo set di episodi, dato che la main star della fiction ha a più riprese dichiarato di essere contraria a un suo prosieguo.

Ellen Pompeo si è infatti espressa senza usare mezzi termini: per lei è arrivato il momento di chiudere la serie, anche se non è facile convincere tutti che questa sia la decisione giusta. Intervistata recentemente da Insider, Pompeo ha dichiarato: “Ho cercato di concentrarmi sul convincere tutti che la serie dovrebbe finire. Mi sento come se fossi la persona super ingenua della situazione che continua a dire: ‘Ma quale sarà la storia, quale storia racconteremo?’ E tutti dicono: ‘A chi importa, Ellen? Fa un trilione di dollari‘”.

Le visualizzazioni di Grey’s Anatomy

Nonostante nella trama dell’ultima stagione si avverta un po’ di stanchezza, i numeri di Grey’s Anatomy continuano a essere molto buoni. Infatti, è il drama più visto su ABC, anche con i nuovi episodi. Nel target demografico più importante, quello di 18-49 anni, la serie negli ultimi mesi ha totalizzato l’1.3 di rating diventando la seconda serie drammatica più vista negli Stati Uniti, dietro solo a 9-1-1 di FOX.

Quando guadagna Ellen Pompeo

Per convincere la star titubante a rimanere sul set la produzione di Grey’s Anatomy ha offerto a Ellen Pompeo un cachet da urlo. L’attrice nel 2019 aveva rinegoziato il suo contratto, firmando per un compenso di 550.000 dollari a episodio.

Poi, giunta alla 17esima stagione, la protagonista, da cui un po’ dipendono le sorti della serie, aveva ipotizzato che si potesse trattare degli ultimi episodi. Salvo, all’ultimo, accettare un altro significativo aumento di stipendio in vista della stagione 18.

“Concludere una serie così iconica… come lo facciamo? Voglio solo assicurarmi di farlo nel modo giusto“, aveva dichiarato lo scorso marzo. Stavolta sembra davvero più convinta del solito, ma la stagione è ancora lunga.