Greta Thunberg: «Spegnere le centrali nucleari sarebbe un errore»

«Se ancora sono in funzione credo che sarebbe un errore spegnerle e passare al carbone». Così Greta Thunberg parla delle centrali nucleari in Germania. Il dibattito è attualmente in corso nel Paese. L’attivista per l’ambiente afferma questo mentre è ospite della trasmissione talk show di Sandra Maischberger. Per Greta, la soluzione non può essere eliminare le centrali nucleari per aumentare l’utilizzo del carbone. Se le prime sono già in funzione, allora non ha senso spegnerle per aumentare l’uso del carbone.

Greta Thunberg, le parole sul nucleare in Germania

La discussione in Germania è nata quando Robert Habeck ha deciso di mettere in riserva due delle tre centrali nucleari fino ad aprile 2023. Il problema sarebbe semmai, per l’attivista, dare la priorità alle rinnovabili, invece che pensare se eliminare il nucleare o no. «Ogni guerra è un disastro, e questo su tanti piani. Ma noi dovremmo essere nelle condizioni di occuparci di cose diverse contemporaneamente» spiega, con riferimento a quanto sta avvenendo in Ucraina.

Un estratto di quanto dichiarato dall’attivista è stato poi pubblicato su Twitter. «Personalmente credo che sia davvero una cattiva idea concentrarsi sul carbone quando c’è già l’energia nucleare» spiega. Con la pubblicazione del video su Twitter, queste parole sono passate anche fuori dai confini tedeschi.

La paladina a difesa dell’ambiente

Greta Thunberg inizia la sua carriera di attivista per l’ambiente presentandosi sola ogni venerdì davanti al parlamento svedese. Poi, la sua protesta va avanti, tanto che sceglie di non andare più a scuola a 15 anni. Poi, a 18, diventa nota in tutto il mondo per le sue campagne che lasciano il segno. La ragazza ha la sindrome di Asperger. La sua base aumenta, fino a creare il movimento di Fridays for Future.

«L’anno 2078 celebrerò i miei 75 anni, se avrò figli forse passeranno quella giornata con me. Forse mi chiederanno di voi, forse mi chiederanno perché voi non abbiate fatto nulla, mentre c’era ancora il tempo per agire» aveva detto l’attivista ai leader mondiali.