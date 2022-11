Le ragioni del passo indietro di Greta e il suo testamento spirituale

Forse è una cabala legata al nome e all’origine: se sei svedese e ti chiami Greta, nel tuo destino c’è inevitabilmente un precoce ritiro dalle scene, al culmine del successo, lasciando un ricordo splendente e intatto nella memoria dei fan e un enigma per i posteri. O forse Greta Thunberg, a 19 anni di cui quattro passati a catalizzare le ansie dei giovani e degli ambientalisti e i livori degli adulti privilegiati e garantiti cui il riscaldamento globale non farà mai né caldo né freddo, ha deciso di «riprendersi la vita», come si diceva negli Anni 70. «Dovremmo ascoltare i resoconti e le esperienze delle persone più colpite dalla crisi climatica», ha detto alla stampa, aggiungendo che il mondo deve ascoltare la scienza e cercare nuove prospettive. Dichiarazioni generiche e distaccate per scaricare un peso diventato insostenibile per le spalle di una teenager? Tutt’altro, è un testamento spirituale. Almeno per ora, le «persone più colpite dalla crisi climatica» non sono le ragazzine scandinave come lei, che essendo bionde, carine e cittadine della parte del mondo dove l’informazione non è repressa né minacciata, possono fare notizia. La stragrande maggioranza delle attuali vittime del climate change è fatta di poveri dalla pelle non lattea, costretti a scegliere fra migrazioni epocali o morte per fame o per catastrofiche inondazioni. Sarebbero loro, o i loro rappresentanti, quelli da ascoltare, e da aiutare al più presto. E si potrebbe cominciare già oggi, alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, dove i Paesi africani arrivano con un pesante cahier de doléances su siccità, carestie e rimedi forse peggiori del male, come il programma Agra finanziato da Bill e Melinda Gates, una «rivoluzione verde» che non è tanto verde (ha contaminato le risorse idriche) e neanche tanto rivoluzionaria (i contadini si sono svenati per comprare sementi e fertilizzanti hi-tech).

Se Greta andasse in Egitto, i media sarebbero invasi da commenti su di lei

Ma se a Sharm ci andasse Greta, cosa succederebbe? Per un paio di giorni i media sarebbero invasi da servizi, articoli e commenti su di lei. È cambiata? È ingrassata? Ha un fidanzato? Una fidanzata? Ha perso lo smalto? Se lo è messo? Siamo sicuri che tutto ciò che indossa sia tutto equo e sostenibile? Con quali mezzi di trasporto è arrivata in Egitto? Come ha potuto accettare di andare in un Paese che viola abitualmente i diritti umani, per di più in una località turistica e turboconsumistica, dove da decenni la manodopera locale viene sfruttata e l’ambiente violato? Cos’ha mangiato? Con che cosa lo ha mangiato? E quando poi è andata alla toilette, ha tirato lo sciacquone? Sprecona! Non lo ha tirato? Zozzona! Nella Borsa delle notizie, il più insignificante dettaglio sulla fondatrice di Fridays for Future sarebbe stato più interessante della sopravvivenza dei popoli africani. Facendosi da parte, Greta ci ha detto a suo modo che «la pacchia è finita». Non vuole più essere il dito che dà l’alibi per non guardare la luna, che poi è quello che potrebbe diventare la Terra nel giro di qualche secolo: un pianeta arido e disabitato.

Quando ti restano da vivere 30 anni, di quel che succederà fra 100 ti interessa il giusto

«Ascoltate la scienza», dice Greta. Ancora più difficile che ascoltare le vittime del clima. La pandemia ci ha dimostrato che gli scienziati più credibili sono quelli che ci dicono quello che vogliamo sentire. La loro autorevolezza, più che dalle loro idee, dipende dall’ego, sia il nostro che quello degli scienziati. Se vanno troppo sui media e si vede che gli piace, ci fanno girare i maroni e non gli diamo retta; se se li filano solo le loro mamme e gli iscritti a noncielodikono.it allora ci piacciono perché sono un po’ sfigati, proprio come noi. Nella nostra mente di boomer, la vera scienza è quella che accresce a dismisura i poteri della povera scimmia nuda. È quella che ha inventato le lampadine, il motore a scoppio, l’aria condizionata e gli smartphone, non quella che ci invita a usarli di meno perché la Terra sta diventando un termosiphone. E, in fondo, quando ti restano da vivere 30 o 40 anni, a stare larghi, di quel che succederà fra 100 ti interessa il giusto. Saranno cavoli di quelli che verranno dopo, i figli di quelli che hanno l’imprudenza di farli oggi. L’importante è che nessun seguace di Greta vada a imbrattare di zuppa un Van Gogh, il grande maestro del Rinascimento. O del Settecento? Uhm, del Novecento no, perché le donne hanno il naso al posto giusto. Uffa, non facciamo i radical-chic, chi stava attento alle lezioni di Storia dell’arte? E comunque, chissenefrega, non si spreca così la zuppa.

Forse anche Greta si è resa conto che l’energia della sua giovinezza non è rinnovabile all’infinito

Quanto a «cercare nuove prospettive», siamo messi pure peggio. Parafrasando un antico adagio, cane vecchio non impara nuove prospettive. Tant’è vero che c’è di nuovo una guerra nel cuore dell’Europa. Un sacco di italiani, e pure un sacco di svedesi, in cerca di una nuova prospettiva, alle ultime elezioni hanno votato partiti che inneggiano a dio, patria e famiglia. L’Occidente sta ritornando a funzionare a carbone e a petrolio, che in quanto combustibili fossili fanno più pendant con l’opinione pubblica. Forse anche tu, cara Greta, ti sei resa conto che l’energia della tua giovinezza è rinnovabile, ma non all’infinito, e non la vuoi sperperare, nemmeno per la causa più nobile di tutte. E hai deciso di fare tue le parole dell’altra Greta, quella di Hollywood: «Sono stata un simbolo, un’astrazione. L’essere umano è mortale, mutevole, con desideri e impulsi, speranze e dolori. Sono stanca di essere un simbolo. Voglio essere un essere umano».