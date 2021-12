In una recente intervista con il Washington Post, Greta Thunberg ha accusato Joe Biden di ricoprire un ruolo poco determinante nella battaglia contro il cambiamento climatico. E ha dichiarato, senza mezzi termini, di non reputare corretto che il Presidente degli Stati Uniti venga considerato uno dei leader del movimento per il clima visti gli ultimi movimenti della sua amministrazione, decisamente poco eco-friendly.

Greta Thunberg attacca Joe Biden

«Mi sembra davvero strano che la gente pensi a lui come a una delle voci di punta della questione ambientale, considerando i grossi investimenti che il suo governo ha fatto sulle infrastrutture per l’estrazione dei combustibili fossili», ha dichiarato la 18enne svedese. «Perché l’America sta agendo in questo modo? Non dovrebbe spettare a noi attivisti e adolescenti, che vogliamo semplicemente andare a scuola, sensibilizzare le persone e informarle sulla grave emergenza che si sta abbattendo sul Pianeta». Per Thunberg, infatti, la politica dovrebbe iniziare a chiarirsi le idee sugli obiettivi da raggiungere, evitando di procrastinare all’inverosimile interventi che, se messi in atto tempestivamente, aiuterebbero a eludere conseguenze irreparabili: «In primo luogo, è necessario comprendere le origini del problema», ha spiegato. «Da anni ci stiamo ingegnando a cercare una soluzione plausibile a una crisi che non comprendiamo a pieno. È una questione di narrativa. Gira tutto attorno a due domande fondamentali: cosa stiamo tentando di risolvere? Si tratta di questa problematica o di quest’altra?».

Le ingannevoli promesse degli Stati Uniti

Le argomentazioni di Thunberg trovano, effettivamente, riscontro nella realtà dei fatti. A Glasgow, durante il Cop26, Biden aveva promesso che gli Stati Uniti avrebbero dato l’esempio al resto del mondo nella lotta contro il surriscaldamento globale. Tra le misure annunciate, la riduzione del metano, uno dei potenti gas serra, e la definizione di iniziative mirate a porre un freno alla deforestazione. Promesse che si sono rivelate essere semplici slogan. Quando, infatti, oltre 40 nazioni hanno reso noto l’impegno di regolamentare l’estrazione del carbone, l’America era assente dalla lista. Ma non solo. Ad aggravare ulteriormente la sua posizione, anche un report delle Nazioni Unite. Nello studio, un team di ricercatori ha evidenziato come la produzione globale di petrolio e gas è destinata ad aumentare, nei prossimi venti anni, a un ritmo che determinerà un raddoppio della quantità di carburanti fossili nel 2030. Con la conseguenza di un innalzamento della temperatura. Una situazione in cui il ruolo degli Usa è rilevante. A ciò si aggiunge l’approvazione di oltre 3mila permessi di trivellazione (223 al mese) e la più grande asta pubblica di terreni per l’estrazione petrolifera nella storia del Golfo del Messico che, lo scorso mese, ha sancito la cessione di più di 80 milioni di acri di fondale marino.

Cop26, niente più che propaganda

Le critiche di Thunberg non hanno colpito solo Biden. Nel corso della chiacchierata col Post, infatti, l’ambientalista è ritornata nuovamente a parlare del Cop26 che, a Novembre, aveva etichettato come «un enorme fallimento. Un evento di facciata dove i capi di stato non hanno fatto altro che cercare scappatoie e abbozzare operazioni per continuare a trarre profitto da un sistema distruttivo». A distanza di qualche mese la sua idea non è affatto cambiata: «L’accordo finale, siglato dai vari paesi, non servirà a nulla se non a gonfiare le ambizioni dei leader. Oltre ad accendere i riflettori sulla questione ambientale e a mobilitare l’opinione pubblica, il Cop26 ha avuto un solo aspetto positivo: mostrare nero su bianco come, allo stato delle cose attuale, non saremo capaci di far fronte all’emergenza climatica se non grazie a una forte pressione dall’esterno». Quale, dunque, la strategia migliore da mettere in atto? «È necessario rivoluzionare le nostre società. Subito, senza rimandare a domani», ha concluso, «Se solo avessimo iniziato a farlo 30 anni fa, sarebbe stato tutto più semplice e non ci saremmo trovati a misurarci con la situazione in cui ci troviamo ora. Abbiamo lasciato che il tempo scorresse senza muovere un dito. O, forse, sono stati proprio i politici a farlo, rendendosi conto tardi di tutto quel che è successo».