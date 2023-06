Greta Thunberg si diploma: «Oggi il mio ultimo sciopero scolastico per il clima»

Greta Thunberg si è diplomata. La giovane attivista per il clima più famosa al mondo ha raggiunto questo traguardo personale e l’ha annunciato a tutti attraverso i suoi profili social. Inoltre, ha anche affermato che non si fermeranno le sue proteste del venerdì per il clima. Non a caso ha dichiarato: «La lotta è appena iniziata».

L’annuncio sui social del diploma di Greta Thunberg

L’attivista svedese si è diplomata a 20 anni e ha deciso di condividere la notizia sui social. Infatti, nel suo ultimo post Instagram del profilo ufficiale, ha aggiunto una foto che la ritrae in quello che lei stessa ha definito il suo ultimo sciopero scolastico. Nella didascalia della foto l’attivista ha scritto: «Oggi finisco la scuola superiore, il che significa che non potrò più fare scioperi scolastici per il clima. Quindi questo è il mio ultimo sciopero scolastico». Difatti, avendo terminato la scuola, per la giovane non si tratterà più tecnicamente di scioperi scolastici. Comunque, l’ambientalista sembra essere più motivata che mai nel sostenere il Fridays for Future il movimento che lei stessa ha creato e che si pone come obiettivo quello di protestare ogni venerdì contro il cambiamento climatico. La Thunberg creò il Fridays for Future nel 2018 dopo un’estate decisamente anomala in Svezia.

L’ultima protesta contro i politici

Nell’ultimo periodo, Greta Thunberg si era schierata contro i principali leader mondiali. Difatti, in seguito alla pubblicazione del nuovo rapporto IPCC (il gruppo di esperti delle Nazioni Unite), l’ambientalista aveva parlato di un «tradimento senza precedenti» da parte dei politici sugli impegni presi per la salvaguardia dell’ambiente. Inoltre aveva aggiunto: «Il fatto che coloro che sono al potere vivano ancora nella negazione e vadano attivamente nella direzione sbagliata, alla fine sarà visto e ricordato come un tradimento senza precedenti. È solo una questione di tempo».