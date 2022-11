Greta Thunberg potrebbe «passare il megafono ad altri»

Quattro anni fa ha lanciato quello che poi sarebbe diventato un movimento mondiale in difesa dell’ambiente. Oggi, invece, potrebbe decidere di «consegnare il megafono a chi ha storie da raccontare». L’attivista svedese Greta Thunberg, che oggi ha 19 anni ma da tempo è diventata il volto della lotta al cambiamento climatico, ha annunciato già nei giorni scorsi che non andrà a Sharm El Sheikh. Lì, in Egitto, si sta tenendo la COP27, la conferenza sul clima che riunisce i leader mondiali. Stavolta però la studentessa, a un passo dal diploma di scuola superiore, ha deciso di non esserci, a differenza di quanto accaduto un anno fa a Glasgow alla COP26.

Thunberg: «Ora di consegnare il megafono a chi ha storie da raccontare»

Greta Thunberg ne ha parlato in un’intervista all’agenzia di stampa svedese TT e ha stupito tutti con l’annuncio: «Dovremmo anche ascoltare i resoconti e le esperienze delle persone più colpite dalla crisi climatica. È ora di consegnare il megafono a coloro che hanno davvero storie da raccontare». Il motivo è che secondo la studentessa svedese il mondo adesso avrebbe bisogno di «nuove prospettive». All’agenzia di stampa ha parlato anche degli effetti dei cambiamenti climatici che già oggi stanno avendo gravi impatti sulla realtà: «Diventa ancora più ipocrita quando le persone in Svezia, per esempio, dicono che saremo in grado di adattarci e che non dovremmo avere paura di ciò che potrebbe accadere in futuro».

L’attacco alla COP27: per Greta è solo «greenwashing»

Greta Thunberg ha poi attacco i leader mondiali. Per lei la conferenza sul clima attualmente in corso in Egitto, la COP27, è soltanto «greenwashing». L’anno scorso, dopo il suo viaggio a Glasgow alla ventiseiesima edizione, aveva commentato amaramente che si trattava soltanto di un «bla bla bla». E durante l’intervista arriva anche il colpo finale ai numeri uno dei Paesi partecipanti: «Alcune delle dichiarazioni rilasciate dai leader mondiali e dai capi di Stato a microfoni spenti sono difficili da credere quando le si ascolta. L’ignoranza delle persone più potenti del pianeta è scioccante». Infine un passaggio sul futuro: «Vedremo. Se dovessi scegliere oggi, sceglierei di continuare gli studi. Preferibilmente qualcosa che abbia a che fare con le questioni sociali».