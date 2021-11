Empoli: individuato il molestatore della giornalista Greta Baccaglia

È stato identificato dalla polizia di Empoli il tifoso della Fiorentina che la sera di sabato 27 novembre, dopo il derby toscano, ha molestato la giornalista della trasmissione A tutto Gol di Toscana Tv Greta Beccaglia. Gli agenti hanno identificato l’uomo grazie alle immagini fornite dalla stessa televisione e incrociando i filmati della videosorveglianza dello stadio con i dati di entrate e in uscita dai tornelli dell’impianto. Questa mattina invece la questura di Firenze ha raccolto la denuncia-querela della giornalista che ha ripercorso i fatti avvenuti nella zona dello stadio riservato all’uscita dei tifosi viola. Baccaglia potrebbe essere sentita dagli inquirenti come parte offesa e la sua testimonianza è fondamentale per identificare altri tifosi coinvolti.

Molestie a Greta Baccaglia: il commento del conduttore Giorgio Micheletti

Baccaglia si trovava all’esterno della curva ospiti dello stadio di Empoli per raccogliere i commenti dei tifosi della Fiorentina ed è stata palpeggiata sul sedere da uno di loro che poi è fuggito. La giornalista si è poi rivolta all’uomo dicendogli: «Scusami, questo non lo puoi fare», mentre il conduttore in studio Giorgio Micheletti in un primo momento si è limitato a commentare: «Vai avanti, non te la prendere». La molestia però non si è limitata alla pacca sul sedere e ai commenti viscidi dei tifosi. Come raccontato dalla stessa cronista, al termine della diretta si sarebbe avvicinato un altro individuo che ha tentato di toccarla nelle parti intime prima di essere allontanato dal cameraman. Successivamente sul suo profilo Instagram Baccaglia ha raccontato l’accaduto. «Hanno iniziato a urlarmi cose non carine mentre io ero in diretta, al lavoro, e uno mi ha tirato uno schiaffo sul culo. Questa cosa è inaccettabile per una ragazza come me che si fa un mazzo così per arrivare al suo obiettivo, al suo sogno». Poi ha aggiunto: «Devono essere denunciati e bisogna parlarne soprattutto in questo momento perché nessuno può permettersi di alzare le mani senza il consenso».

La condanna dell’Ordine dei giornalisti della Toscana

Il fatto è tra l’altro accaduto nel week end in cui la Lega di Serie A ha aderito alla campagna #unrossoallaviolenza per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, mandando in campo giocatori, allenatori, arbitri e loro collaboratori con un segno rosso sulle guance, come ha sottolineato anche l’Ordine dei Giornalisti della Toscana in una nota: «Un episodio gravissimo, nei giorni in cui è massima l’attenzione sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Chi era in studio, invece di condannare il gesto e il molestatore, ha invitato la collega a non prendersela. Verso di lei non è stata sentita nessuna parola di solidarietà da parte del conduttore. L’Odg della Toscana condanna quanto accaduto ed esprime piena solidarietà alla giornalista Greta Beccaglia».

