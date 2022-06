Doppietta italiana nella 10km a Budapest: divino Paltrinieri, argento per Acerenza

Gregorio Paltrinieri scrive la storia, ancora una volta. Dopo essersi regalato una sfilza di successi, tra cui l’oro nei 1.500 in piscina, ai Mondiali di Budapest si aggiudica la gara più affascinante e complicata dell’intera manifestazione: la 10 chilometri. L’atleta italiano, già campione europeo 2021, si conferma un nuotatore gigantesco, in grado di illuminare il mare ungherese e aggiudicarsi un trionfo storico. Paltrinieri chiude la 10 chilometri di fondo in 1h 50′ 58”, arrivando davanti a Domenico Acerenza, staccato di pochi secondi e argento mondiale. Una doppietta, quindi, per l’Italia, che ancora una volta si regala una giornata magnifica in Ungheria. Mai nel nuoto di fondo lo sport azzurro si era regalato un primo e un secondo posto sul podio in contemporanea.

La gara: doppietta azzurra con Paltrinieri e Acerenza

Paltrinieri e Acerenza vincono l’oro e l’argento mondiale nella 10 chilometri di fondo dopo una gara incredibile, bella e dispendiosa. Per i primi 8 chilometri e mezzo nessuno tra i più forti cede il passo. Con i due italiani ci sono Wellbroch, Olivier, Romanchuk e Sloman, con Frach a rientrare a metà gara e a dare manforte all’altro tedesco, Wellbroch, che ha tentato di sopravanzare Paltrinieri. Il duello italo-tedesco resterà vivo fino alla fine, con il francese Olivier a provare a inserirsi nel podio, senza riuscirci. A toccare la piastra per primo è Gregorio Paltrinieri, alla quarta medaglia ungherese. Dietro di lui Domenico Acerenza e solo terzo il tedesco Wellbroch, al fotofinish.

Super Paltrinieri: doppietta piscina-acque libere

L’Italia esulta per la doppietta, ma è l’oro di Paltrinieri a rappresentare un altro aspetto storico per lo sport nostrano. Gregorio è il primo atleta della storia a conquistare il primo posto sia in piscina sia nelle acque libere nella stessa manifestazione. Lo ha fatto conquistando la medaglia d’oro nei 1.500 stile libero in vasca, oltre al successo arrivato nella 10 chilometri di oggi. Nel mezzo altre due medaglie nelle acque del Lupa Lake, il bronzo nella staffetta mista 4×1,5 km, a cui ha partecipato anche Acerenza, e l’argento nella 5 chilometri.