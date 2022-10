Gregorio Bucci e Cristian Sunica scomparsi a 15 anni: ricerche in corso

Due minorenni sono scomparsi nel Padovano. Il primo si chiama Gregorio Bucci, ha 15 anni e sarebbe dovuto andare a scuola ieri, 17 ottobre. Il ragazzino risiede a Borgoricco. Non si sarebbe mai presentato all’istituto che frequentava. Avrebbe lasciato anche il cellulare a casa. Potrebbe essere in compagnia di un altro 15enne suo amico, Cristian Sunica, di Camposampiero. I due potrebbero essere andati in Francia per ritrovare un amico comune. Bucci avrebbe anche con sé una piccola somma, di 300 euro.

Gregorio Bucci e Cristian Sunica scomparsi

Gregorio non avrebbe problemi con i familiari. Gli inquirenti stanno ora valutando il contenuto dello smartphone che il 15enne ha lasciato a casa, per capire se possano emergere ulteriori dettagli su un suo eventuale allontanamento. L’adolescente avrebbe portato la carta di identità con sé. I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova si occupano delle indagini. Con lui potrebbe esserci anche un amico, Cristian Sunica, anche lui scomparso.

Le famiglie non hanno voluto rilasciare dichiarazioni per non ostacolare le indagini inavvertitamente. Il Comando di PS Online ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale il seguente appello: «Chiediamo la collaborazione di tutti. BUCCI GREGORIO nato 05.03.2007 si è allontanato da Camposampiero (PD). Ieri non è andato a scuola e probabilmente con un amico è andato in Francia a trovare un compagno di classe. Per favore fate girare e, in caso lo vediate, fermatelo e contattate le Forze dell’ordine. Per una comunicazione diretta con i genitori:

Madre: Marika 328 1631736. Padre: Davide 340 4949709. L’amichetto con il quale si è allontanato si chiama Sunica Cristian. Nella scheda allegata ci sono tutte le Informazioni. Inutile esprimere la disperazione dei genitori. Grazie a tutti!» si legge nel post, accanto alle foto dei due ragazzi.

Starebbero andando in Francia

Stando a una prima ricostruzione, i ragazzini si sarebbero recati in Francia per andare a trovare un amico comune, di cui non sono state rese note ulteriori informazioni.

Le indagini sono partite a seguito di denuncia di scomparsa dei genitori di Gregorio.