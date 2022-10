Greenland stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Ric Roman Waugh dirige Gerard Butler in Greenland, in onda stasera 30 ottobre alle 21.45 in prima visione su Canale 5. Un imprenditore edile di Atlanta, negli Stati Uniti, si trova costretto a fuggire assieme a moglie e figlio da una calamità senza precedenti. Un frammento di cometa sta infatti per schiantarsi sulla Terra, distruggendo così gran parte della popolazione. Nel cast anche Morena Beccarin, Scott Glenn e Roger Dale Floyd. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Greenland, trama e cast del film stasera 30 ottobre 2022 su Canale 5

La trama del disaster movie si svolge ad Atlanta, negli Stati Uniti, e ha come protagonista John (Gerard Butler). L’uomo, un tranquillo imprenditore edile americano, vive assieme alla moglie Allison (Morena Beccarin) e al giovane figlio Nathan (Roger Dale Floyd), affetto da diabete. Un giorno una cometa di nome Clarke si accinge a passare molto vicino alla Terra, tanto da poter essere addirittura visibile a occhio nudo. Purtroppo, entrato nell’orbita del nostro pianeta, il corpo celeste si disintegra a contatto con l’atmosfera, frammentandosi in innumerevoli parti destinate a schiantarsi sulla superficie. Diverse città cesseranno di esistere e l’impatto porterà alla sparizione di intere nazioni, cambiando gli equilibri del mondo.

John e Allison ricevono improvvisamente una chiamata che annuncia loro un posto in un rifugio segreto presso l’aeroporto militare della città. Giunti a destinazione, i due scoprono di non avere con sé però l’insulina, fondamentale per tenere sotto controllo il diabete del loro bambino. Nella calca che si crea per la gente che cerca disperatamente un posto per fuggire al disastro, John e Allison si perdono di vista, finendo catapultati in un mondo ormai sull’orlo del baratro. Dovranno farsi strada fra criminali ormai senza scrupoli e disperazione collettiva, sperando di ritrovarsi assieme.

Greenland, qualche curiosità sul film stasera 30 ottobre 2022 su Canale 5

Realizzato con un budget di 35 milioni di dollari, il film ne ha incassati poco più di 50 in tutto il mondo. Non ha infatti mai raggiunto le sale americane per via della pandemia da Covid-19 che ha rallentato dapprima le riprese e poi le uscite nei cinema. Negli Usa è infatti arrivato direttamente in streaming su Amazon Prime Video e HBO Max. Secondo i dati box office di Mojo in Italia ha incassato 1.7 milioni di euro con un’apertura da 868 mila. Per quanto riguarda la critica, Greenland vanta il 78 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes con un indice di gradimento del pubblico del 63 per cento. In progetto un sequel dal titolo Greenland: Migration. Gerard Butler e Morena Beccarin torneranno nei panni dei due protagonisti. La trama dovrebbe vedere la Terra in preda a una terribile glaciazione, costringendo la popolazione a cercare nuovi rifugi.