Green pass a scuola: tutte le regole in vigore da settembre

Con la riapertura delle scuole diventa imprescindibile la messa a sistema di tutte le regole per ricominciare le lezioni presenziali in sicurezza. Il nodo chiave ancora da risolvere è quello inerente ai controlli circa la validità del Green Pass, obbligatorio per tutto il personale scolastico.

Il nodo Green Pass

Mentre la super-app che dovrebbe centralizzare e rendere più agile il sistema di monitoraggio dei certificati non è ancora stata perfezionata da parte dei tecnici del ministero dell’Istruzione i Presidi si chiedono come sarà possibile gestire la giornata lavorativa attuando un controllo capillare dei certificati Covid senza ritardare lo svolgimento della routine scolastica.

Cosa succede a chi è sprovvisto

A introdurre il Green Pass scuola per insegnanti e personale ATA con le nuove regole in vigore da settembre è stato il decreto n.111 del 6 agosto 2021 che stabilisce anche cosa rischia chi non si trova in possesso della certificazione verde con la ripresa delle lezioni. Il personale sprovvisto di Green Pass (o con il certificato scaduto) non potrà entrare nell’edificio scolastico e dopo quattro giorni di assenza verrà sospeso senza stipendio e verrà chiamato un supplente.

Le regole per gli studenti

Per quanto riguarda le regole per gli studenti cambiano di poco rispetto al passato anno scolastico

Il decreto del 14 agosto ha confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine in aula e il divieto di assembramenti. Diventa solo “consigliato” invece il distanziamento sociale degli alunni.

In caso di focolaio scatta il protocollo Covid che prevede isolamento di 7 giorni per gli studenti vaccinati e di 10 per quelli non vaccinati. Tutti, al termine della quarantena, dovranno essere sottoposti a vaccino.

Dad e colloqui

I genitori, infine, potranno parlare con i professori solo online e un unico adulto potrà accompagnare i figli a scuola evitando, per altro, di soffermarsi davanti all’istituto scolastico.

La Dad (didattica a distanza) verrà attivata unicamente per gli studenti in quarantena.