Green pass, da oggi obbligatorio per barbieri, estetisti e parrucchieri: le nuove regole

Entreranno in vigore da oggi, giovedì 20 gennaio 2022, le nuove regole sul Green pass. Sarà necessario esibire il certificato verde – quello semplice, ossia rilasciato anche sulla base di un tampone negativo effettuato nell’arco delle 48 ore precedenti – per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere o dall’estetista. Luoghi in cui fino ad oggi non era richiesto. Lo aveva stabilito il governo dei giorni scorsi, con l’obiettivo di arginare la quarta ondata, che sta continuando a spaventare il Paese. Fino a ieri la precauzione era riservata esclusivamente ai datori di lavoro di simili esercizi commerciali, da oggi verrà quindi estesa anche ai clienti.

Quale Green pass serve per entrare da barbieri e parrucchieri

Come accennato, per tali locali non servirà il documento rafforzato, rilasciato sulla base di guarigione o vaccinazione anti Covid. Basterà esclusivamente avere fatto un tampone, antigenico nelle 48 ore precedenti o molecolare. In quest’ultimo caso la validità del pass sarà di 72 ore. Non è tutto, però, perché contestualmente verrà firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi un nuovo Dpcm, con cui si stringeranno ulteriormente le maglie attorno ai no Green pass e che sarà efficace dal prossimo 1 febbraio. A partire dallo stesso giorno verrà ridotta la durata del certificato verde dagli attuali nove a sei mesi.

Le nuove regole che entreranno in vigore il prossimo 1 febbraio

Dall’1 febbraio servirà il Green pass semplice per accedere a «Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari». Al contrario non sarà necessario per chi debba recarsi in un commissariato o in una stazione dei carabinieri per la presentazione di una denuncia o di un atto «indifferibile». Discorso identico e niente certificato verde, per partecipare a un processo in tribunale. Resterà libero l’accesso ai negozi di generi alimentari, dai supermercati alle pescherie, passando per i mercati rionali e per quelli che vendono cibo e prodotti per gli animali. Nessun Green pass per farmacie, ottiche, parafarmacie e negozi che vendono prodotti igienico sanitari. Obbligatorio per quelli di cosmesi. Ingresso senza distinzioni per le edicole all’aperto, con Green pass per negozi in cui si vendono giornali e librerie. Niente certificato per l’acquisto di carburante e per i prodotti necessari al riscaldamento: pellet, legna e combustibili. Dovrà essere esibito, infine, per i tabacchi. Rimasti aperti per tutto il periodo del lockdown, adesso si registra l’inversione di marcia del governo, che non li ritiene evidentemente più essenziali per la cura della persona.