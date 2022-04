Green Pass e mascherine al chiuso: tutte le nuove regole

L’ordinanza del 28 aprile 2022 del Ministero della Salute prevede la proroga, fino alla data del 15 giugno, dell’impiego delle mascherine al chiuso, limitatamente ad alcuni ambiti e contesti. Si tratta di trasporti a lunga percorrenza e locale, strutture sanitarie, eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento. In altri luoghi di lavoro, senza distinguere tra pubblico e privato, la mascherina risulta fortemente raccomandata. Permane l’obbligo vaccinale per docenti e sanitari.

Super Green Pass e mascherine al chiuso: cosa cambia dal 1° maggio

Il 1° maggio decade il green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Dalla medesima data decade il green pass per:

bar, ristoranti, anche al chiuso;

mense e catering continuativo;

spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;

studenti universitari;

centri benessere;

attività sportive al chiuso;

spogliatoi;

convegni e congressi;

corsi di formazione;

centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;

concorsi pubblici;

sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;

colloqui visivi in presenza coi detenuti;

feste al chiuso e discoteche;

mezzi di trasporto.

Fino alla fine dell’anno corrente (31 dicembre 2022) permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale. Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2022, resta l’obbligo di esibire il green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Ordinanza mascherine

La nuova ordinanza del Ministro della Salute sarà operativa a partire dal 1° maggio 2022 e non oltre il 15 giugno 2022.

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

L’obbligo permane in due contesti:

1. per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

ünavi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Strutture sanitarie

Dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

i lavoratori,

gli utenti,

i visitatori,

delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse:

le strutture di ospitalità e lungodegenza,

le residenze sanitarie assistite (RSA),

gli hospice,

le strutture riabilitative,

strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,

le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Esenti dall’obbligo

Risultano esenti dall’obbligo di mascherina: