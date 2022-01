Green Pass, i negozi dove si potrà entrare senza certificato e quelli in cui è necessario

Il nuovo Dpcm in arrivo, previsto dall’ultimo decreto Covid che ha introdotto tra l’altro l’obbligo vaccinale per gli over 50, stabilirà le attività commerciali dove sarà possibile accedere senza il Green Pass restringendo la lista ai negozi che vendono prodotti necessari ad «assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona».

Dal primo febbraio 2022 chi non è munito di certificato verde potrà entrare solo negli alimentari, nelle farmacie e parafarmacie, nei supermercati, nei negozi di ottica, negli esercizi che vendono pellet e legna, in edicola, nei negozi che vendono articoli per animali. Consentiti gli acquisti nei mercati all’aperto e dagli ambulanti. Fuori dalla lista, al momento, restano i tabaccai e le librerie dove si potrà accedere solo col Green Pass, mentre sui centri commerciali è ancora aperta la discussione: si sta pensando di permettere a chi non ha il certificato di accedere solo ai supermercati delle strutture e non ai negozi.

Nuovo Dpcm: Green Pass necessario anche dal tabaccaio e in libreria

Dal primo febbraio anche per entrare dal tabaccaio servirà il Green Pass. I tabaccai che durante il primo lockdown erano rimasti aperti come attività essenziali ora non lo sono più. Questo perché all’interno di molti esercizi (certo, non tutti) si trovano anche slot machine. Il Green Pass servirà anche per andare in libreria e in cartoleria, in profumeria, per accedere a uffici pubblici, servizi postali e banche, per acquistare abiti per neonati. Dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 il Green Pass base servirà inoltre per accedere dal parrucchiere e nei centri estetici.

Nuovo Dpcm: dove non sarà necessario il Green Pass

Non sarà necessario esibire il Pass nei negozi di alimentari al dettaglio, nei negozi di ottica e quelli per l’acquisto di pellet o legna per il riscaldamento, così come presso i benzinai. Non servirà la certificazione verde anche per accedere a farmacie e parafarmacie, nei mercati all’aperto o per entrare nei negozi per la cura degli animali. Il Dpcm consentirà anche l’ingresso negli uffici giudiziari senza Pass per chi dovrà presentare una denuncia o testimoniare a un processo. Non è naturalmente necessaria la certificazione verde per recarsi al pronto soccorso, in ospedale, in un luogo di cura, in un ambulatorio a fare delle analisi.

Le limitazioni per chi non è vaccinato nel decreto del 7 gennaio

Con l’entrata in vigore del decreto del 7 gennaio chi non è vaccinato o guarito non può più frequentare bar, cinema, teatri, sala da concerto o frequentare alberghi, piscine, palestre, stadi, palazzetti dello sport o praticare sport di squadra. Niente accesso a musei, mostre, terme, sale da gioco, sale scommesse e casinò. Il Green Pass base servirà inoltre per fare visita ai detenuti nelle carceri, anche quelle minorili.