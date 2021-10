Green Pass, Di Battista sugli scontri Trieste: «Lavoratori trattati come criminali»

Alessandro Di Battista, che starebbe lavorando a un suo partito, è tornato a schierarsi sull’obbligo della certificazione verde sul posto di lavoro, prendendo spunto da ciò che è accaduto oggi a Trieste. «Il Green Pass per i lavoratori, misura inesistente nel resto d’Europa, oltretutto imposta nonostante la campagna vaccinale (per quel che loro stessi dicono) stia andando bene, è stata una forzatura che ha buttato benzina sul fuoco. Il fuoco si chiama sofferenza, squilibri sociali, povertà, aumento delle bollette», ha scritto l’ex deputato del Movimento 5 Stelle, criticando la decisione presa dal Governo.

Di Battista, Green Pass sciocca forzatura

«Abbiamo vissuto due anni molto complicati. Serviva intelligenza, ascolto, pacificazione. Invece sono arrivati lacrimogeni, idranti e manganelli. E lavoratori che manifestano pacificamente sono trattati da criminali. Penso questo. E lo penso da pro-vax. Anzi consiglio a tutti di vaccinarsi», ha continuato di Battista, sottolineando poi come a Cuba, «Paese che non ha nulla a che fare con Big Pharma», stiano addirittura vaccinando i bambini. Ma «il Green Pass per i lavoratori è una forzatura sciocca in un momento di grande tensione sociale. Tant’è che nei Paesi che il sistema politico-mediatico prende come esempio non esiste», ha proseguito, per poi concludere il post così: «Oltretutto chi ha quattrini e non si vuole vaccinare (per me sbagliando) va avanti tranquillamente Chi campa con 1200 euro al mese e non si vuole vaccinare (per me sbagliando) no!».



Di Battista, pro vax ma con riserve sulla certificazione verde

Ospite di Controcorrente su Rete 4, Di Battista aveva già criticato il Green Pass obbligatorio circa un mese fa, bollandolo come «uno strumento ipocrita perché la cosa più igienica dal punto di vista costituzionale poteva essere l’obbligo vaccinale con l’assunzione di responsabilità da parte del Governo». In quell’occasione, Di Battista aveva già citato Cuba e definito il movimento no vax «un fenomeno essenzialmente occidentale», consigliando a tutti di vaccinarsi ma esprimendo le sue riserve sulla certificazione verde, «una bella arma di distrazione di massa, molto utile al Governo stesso, perché finché si parlerà esclusivamente del Green Pass non si parlerà di Mps, di riforma della giustizia, di classe media devastata, degli operai della GKN che protestano».