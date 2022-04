Green Pass dal 1 maggio dove serve? Lavoro, palestra, scuola e mezzi pubblici, tutte le novità

È già decaduto lo stato di emergenza e con esso le prime regole istituite per limitare i contagi da Covid-19 in Italia. Dal 1 maggio si fa un passo in più: non ci sarà più bisogno di esibire il green pass. Ecco, nello specifico, cosa cambia a partire dal 1 maggio e in quali contesti sarà ancora necessario mostrare la certificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione.

Green Pass dal 1 maggio: dove serve?

Dal 1 maggio non sarà più necessario esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro e nei locali pubblici. È quanto deciso dal governo, che sta pian piano smantellando le regole atte a mantenere bassi i contagi di Covid-19. Il documento verde, che dimostra l’avvenuta vaccinazione o guarigione dalla malattia, dunque, non servirà più per accedere ai seguenti luoghi.

luoghi di lavoro

bar e ristoranti anche al chiuso

mense e catering continuativo

accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri)

eventi sportivi

università

centri benessere

attività sportive al chiuso e spogliatoi

convegni e congressi

corsi di formazione

centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso

concorsi pubblici

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari

feste al chiuso e discoteche

mezzi di trasporto

battesimi, matrimoni e altre feste religiose

Obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro

L’unica eccezione riguarda “gli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre”. Ricapitolando, fino al 31 dicembre 2022 gli esercenti le professioni sanitarie, chi lavora negli ospedali e nelle Rsa, e chi visita le Rsa, ospite e reparti di degenza degli ospedali, dovrà continuare a esibire la certificazione verde.

Utilizzo di mascherine

Dal primo maggio è previsto inoltre lo stop all’obbligo di mascherine al chiuso in Italia, con alcune possibili eccezioni come i mezzi di trasporto pubblici. È anche probabile che i dispositivi di protezione individuale restino necessari ancora per un mese, fino a giugno. Quasi certamente si va verso una proroga dell’uso della mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto. Il governo sembra orientato a mantenere l’obbligo di indossarla sia sul trasporto pubblico locale locali: bus, tram e metropolitana, sia sui mezzi a lunga percorrenza: arei, treni, navi e traghetti. Invece, rispettando il calendario previsto, la mascherina si dovrebbe togliere negli altri luoghi chiusi quali ristoranti, bar, circoli ricreativi e culturali, anche se resterà sempre la raccomandazione di indossarla in caso di assembramenti.