Non ha il Green pass: gira l’Italia in macchina, ma viene fermato sullo Stretto

Si chiama Fabio Messina e in riva allo Stretto, sprovvisto di Green pass, è stato fermato, poco prima di imbarcarsi sul traghetto che lo avrebbe portato in Sicilia. Adesso è lì avvolto in un sacco a pelo, in attesa che un giudice decida sul ricorso d’urgenza presentato dal suo legale. In caso di esito a suo favore potrà salire sulla nave e tornare a Palermo, dove attualmente vive. Agente di commercio, ha 43 anni e avendo deciso di non vaccinarsi, da lunedì non può salire sui mezzi pubblici, traghetti inclusi. L’unica eccezione, infatti, è rappresentata dagli abitanti delle isole minori costretti a spostamenti per motivi di studio o lavoro.

L’uomo rientra da Genova, ha girato l’Italia in macchina

Così anche l’uomo di rientro da Genova, dove si era recato per ragioni professionali, è stato bloccato prima di salire a bordo. Aveva attraversato l’Italia in macchina, pur conscio delle nuove regole, pensava, tuttavia, che lo avrebbero fatto passare, magari a costo di rimanere nell’autovettura per tutta la durata della traversata, circa venti minuti. È andata diversamente. «L’Italia non finisce a Lampedusa. Secondo le regole del governo, con il proprio mezzo gli spostamenti tra regioni sono consentiti. Ci fosse stato il ponte, sarei già a casa», ha spiegato in un video.

Dopo aver viaggiato per tutta Italia senza grees pass, il no-vax Fabio Messina si è visto negare l’imbarco sul traghetto a Reggio Calabria, e protesta. Non ne ha motivo: può viaggiare su un mezzo privato. Una barca a remi gli consentirà di traversare lo Stretto e tornare a casa. — Gigi Spedicato (@GigiSpedicato) January 12, 2022

Non vaccinato come la moglie e il figlio

No Vax come la moglie e il figlio, ha affermato inoltre di avere ritrosie soltanto nei confronti del farmaco anti-Covid. «Mio figlio ha fatto tutte le vaccinazioni pediatriche», ha detto. Ma non sentendosi soggetto a rischio, d’accordo con la famiglia ha preferito non sottoporsi all’inoculazione del vaccino anti-Covid. Adesso aspetta la decisione del giudice che nelle prossime ore è chiamato a dirimere la controversia.