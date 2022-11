Green new deal: domanda dal 4 novembre per le agevolazioni alle imprese

Green new deal: arriva la domanda e le modalità per accedere alle agevolazioni. La data di inizio è il 4 novembre. Le imprese potranno usare questi fondi per ridurre il proprio impatto ambientale. Come? Attraverso progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare. Le procedure disponibili sono due e se ne potrà scegliere solo una dal sito dedicato all’iniziativa fondocrescitasostenibile.mcc.it.

Green new deal, domande dal 4 novembre: le modalità disponibili

Come funziona? Andando sul sito dedicato al Green new deal, si potrà effettuare la domanda scegliendo tra la modalità a sportello e quella negoziale. La prima è valida per progetti dai 3 ai 10 milioni di euro. La seconda, invece, tra i 10 e i 40 milioni di euro. Le imprese non potranno partecipare da sole. Si prevede un gruppo massimo di 3 imprese per i progetti con un budget inferiore o pari ai 10 milioni, mentre per tentare di ottenere di più le imprese devono essere al massimo cinque.

Anche il settore dell’industria sarà un criterio importante. Potranno chiedere le agevolazioni solo le imprese di tipo: industriale, agroindustriale, artigiano, di servizi all’industria e i centri di ricerca. La domanda, presentata a partire dal 4 novembre, sarà invece trasmessa a partire dalle ore 10 del 17 novembre, in ordine di arrivo. Per l’agevolazione, si possono presentare anche più progetti, con un massimo di 3 proponenti per l’importo fino a 10 milioni e con un massimo di 5 proponenti per gli importi superiori.

Come funziona

Le aziende dovranno essere costituite e iscritte al Registro delle Imprese e dovranno essere in regime di contabilità ordinaria (con una presentazione di almeno 2 dichiarazioni dei redditi). Anche i progetti devono avere caratteristiche precise. Per gli obiettivi, quelli ammissibili sono: decarbonizzazione, economia circolare, riduzione o sostituzione della plastica, rigenerazione urbana, turismo sostenibile e adattamento per ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici.

Le spese ammissibili per l’agevolazione sono: personale, strumenti, attrezzature, consulenza, spese generali e materiali. L’agevolazione consiste nell’ottenere un finanziamento agevolato con un tasso di interesse dello 0,5% per il 60% della somma richiesta. È prevista una parte a fondo perduto per coprire le spese.