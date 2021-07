Grecia: cosa vedere, spiagge e isole più belle, giro Grecia classica

Come resistere al fascino della Grecia, culla della nostra civiltà e luogo di nascita di una tradizione mitologica fuori dal tempo? Templi millenari, arte antica e spiagge di una bellezza intramontabile sono solo alcune delle attrazioni che questa terra può regalarci. La Grecia rappresenta l’unione fra antico e moderno, cultura e natura, storia e leggenda.

La Grecia classica

Iniziamo con un viaggio nella Grecia Classica, partendo da Atene. La città è ricca di attrazioni culturali e antiche rovine, ma mostra anche un lato fortemente moderno e metropolitano. Gli appassionati di storia e arte possono respirare a pieni polmoni la forza maestosa dell’ Acropoli (Partenone, Tempio di Atena Nike, Cariatidi, Teatro di Dioniso) e dell’Antica Agorà, un tempo centro nevralgico della vita sociale, politica e commerciale. Potete visitare lo Stadio Panatenaico, all’interno del quale si svolgevano gli antichi giochi olimpici, e il Museo Archeologico Nazionale, il più ricco del mondo per quanto riguarda l’arte ellenica.

Dal punto di vista naturalistico una tappa obbligata sono la collina delle Muse, detta anche “collina di Filopappou” e la collina del Licabetto, situata nel ricco quartiere di Kolonaki.

Ai piedi dell’Acropoli si trovano le viuzze della Plaka, uno dei più antichi e caratteristici quartieri della città, mentre nel giovane e alternativo Exarcheia si possono ammirare interessanti graffiti e strade decorate con murales, oltre che librerie anarchiche e locali notturni.

Gli amanti delle attrazioni più “moderne” possono visitare i vivaci quartieri della capitale, che offrono mercatini tradizionali, curiose boutique, numerosi ristoranti e splendide vedute panoramiche dall’alto delle colline ateniesi.

Grecia la zona continentale

La Grecia continentale è la zona più autentica del Paese e vanta una lunga costa, ricca di spiagge incantevoli tanto quanto quelle delle isole. Qui potete viaggiare attraverso il Peloponneso, dove si trovano le città più antiche o visitare la Penisola Calcidica, che vanta una fiorente industria turistica. Nella Grecia continentale resterete ammaliati da Olimpia, la città in cui nacquero i giochi olimpici, e dall’antico fascino del sito archeologico di Delfi. Di straordinaria bellezza sono le Meteore, pilastri naturali (Patrimonio dell’Umanità) che ospitano sei suggestivi monasteri arroccati. Potete visitare inoltre il canale di Corinto, che taglia a metà la zona continentale e il borgo marittimo di Kalamata, nella periferia del Peloponneso.

Spiagge e isole in Grecia

In Grecia ci sono migliaia di isole, di cui 200 sono abitate e ognuna di esse possiede caratteristiche uniche, sia naturalistiche che culturali. Dalla Caldera di Santorini, situata a 400 metri sott’acqua, potrete godere la vista di un tramonto mozzafiato, mentre dall’isola Mykonos vi divertirete tra balli e feste notturne. Potete visitare il palazzo diCnosso a Creta, l’isola che ospita la leggenda del Minotauro e del filo di Arianna oppure recarvi a Nasso dove, secondo la leggenda, la principessa venne abbandonata e poi presa in sposa dal dio Dioniso. Non dimenticate di passeggiare per la città di Corfù, immergendovi fra le suggestive stradine medievali, e di visitare Rodi, detta anche “Isola delle Rose e “Isola dell’ibisco”.

Spesso i turisti restano ammaliati più dalle spiagge che dalla zona continentale della Grecia, trascurando buona parte dell’arte e della cultura che questa maestosa terra può offrire.