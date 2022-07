Great Salt Lake, registrato il livello dell’acqua più basso di sempre

La siccità non fa sconti nemmeno negli Usa. Il Great Salt Lake, bacino lacustre nel nord-ovest dello Utah, ha registrato per il secondo anno consecutivo il livello più basso di sempre. La profondità dell’acqua ha infatti toccato i 4190 piedi (circa 1,2 chilometri), peggior dato dalle prime misurazioni di metà Ottocento. «Il lago è nei guai», ha sentenziato Joel Ferry, direttore esecutivo del dipartimento delle Risorse naturali dello Utah. «Sono necessarie azioni urgenti per preservalo nei prossimi anni». Si tratta infatti dell’ennesima conferma di come il cambiamento climatico stia impattando sulla Terra, causando siccità in varie aree tra cui l’Italia che ormai da settimane vede i suoi fiumi maggiori in secca.

I dati di Great Salt Lake e le previsioni per i prossimi mesi

Il nuovo minimo storico del Great Salt Lake ha battuto, seppur di poco, quello di 12 mesi fa. In precedenza, invece, il dato più basso risaliva al 1963, quando l’altezza del lago toccò i 4191,4 piedi (circa mezzo metro in più rispetto all’ultimo rilevamento). Fattori chiave per il continuo declino del bacino sono l’utilizzo dell’acqua da parte della popolazione e la siccità causata dal cambiamento climatico. «Il livello sale quando gli afflussi superano l’evaporazione e scende in caso contrario», ha spiegato alla Cnn David O’Leary, membro dell’US Geological Survey che ha effettuato le misurazioni. «Lo scorso anno, prima del minimo storico, l’altezza del lago è diminuita fino a ottobre prima di stabilizzarsi».

Le temperature più calde e l’assenza di precipitazioni rendono sempre più rari gli afflussi di acqua all’interno del lago che automaticamente perde volume. Laura Vernon, coordinatrice della tutela del Great Salt Lake, ha detto che servirebbero 2,5 piedi (circa 76 centimetri) di nuova acqua ogni anno per sopperire alla perdita dovuta all’evaporazione. «Nel 2022, il lago ha ricevuto appena 30 centimetri d’acqua». Per questo, il livello continuerà probabilmente a diminuire nel corso dell’estate, stabilizzandosi solo in autunno-inverno con l’arrivo delle piogge.

Gli impatti della crisi idrica sull’economia americana

«Il declino di Great Salt Lake avrà numerosi impatti sull’economia americana», ha proseguito Vernon. Dal raccolto al turismo passando per l’industria mineraria, il bacino dello Utah veicola 1,3 miliardi di dollari nelle casse statali ogni anno. Senza dimenticare i 7700 posti di lavoro che un potenziale prosciugamento eccessivo potrebbe far evaporare. Non bisogna poi trascurare anche la salute dell’uomo. «Come testimoniano altri casi nel mondo, l’essiccazione dei laghi coincide con un aumento delle malattie respiratorie», ha affermato Vernon. «La polvere sul fondale rischia di entrare infatti più facilmente nei polmoni». Ciò accade soprattutto nei laghi terminali, ossia quelli in cui l’acqua defluisce senza poter più uscire. La secca consente al vento di sollevare minuscole particelle di arsenico nella terra che, a contatto con i polmoni, causano danni più o meno gravi. Fra questi si registrano asma, malattie cardiache e bronchite acuta.

«Viviamo in uno degli Stati più aridi della nazione e dobbiamo fare attenzione», ha concluso Vernon alla Cnn. L’esperta ha anticipato che, se la tendenza non dovesse mutare rapidamente, molti laghi dell’ovest americano subiranno lo stesso destino. Ecco perché si sta lavorando per trovare una soluzione in grado almeno di mitigare la crisi. «Siamo consapevoli che il livello lacustre diminuirà ancora nei prossimi mesi e che i cambiamenti non arrivano dall’oggi al domani, ma dobbiamo agire subito».