Grease, il film stasera su Italia 1 in prima serata: trama, cast e curiosità sul musical

John Travolta e Olivia Newton John sono i protagonisti di Grease, in onda questa sera, martedì 1 marzo 2022, alle 21.25 su Italia 1. Diretto da Randall Kleiser e uscito nelle sale nel 1978, il musical per eccellenza racconta la storia d’amore tra una studentessa dolce e ingenua e il ragazzo più popolare della scuola.

Grease: le cose da sapere sul film in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20

Grease: la trama

Siamo negli Anni 50 e, sulle spiagge assolate degli Stati Uniti, due giovani, Sandy Olsson e Danny Zuko, vivono la storia d’amore più romantica di sempre. Ma, come ogni cosa, anche il loro tempo insieme si esaurisce e, alla fine dell’estate, sono costretti a separarsi perché la ragazza deve fare ritorno in Australia. Il destino, tuttavia, sembra avere altri piani per loro e, da un momento all’altro, tutto cambia: Sandy finisce per ritrovarsi iscritta nel stesso liceo del ragazzo ma, quando i due si rincontrano, non è più come prima e la magia nata in riva al mare pare svanita. Zuko è il bello della scuola, leader dei Thunderbirds e con una reputazione da donnaiolo incallito ben nota a tutti. Un curriculum che tiene a mantenere davanti agli altri studenti e, soprattutto, ai suoi amici e che lo spinge a trattare la ragazza con arroganza, ferendola senza farci minimamente caso. Triste e scoraggiata, Sandy si avvicina alle Pink Lady, un gruppo capitanato da Betty Rizzo, vecchia fiamma di Danny e invidiosa di lei. Intanto, realizzando di aver collezionato un’inutile trafila di errori, il giovane decide di riconquistare l’innamorata: la invita alla gara di ballo organizzata dalla scuola ma la sua indole da latin lover lo metterà nuovamente nei guai. E, per farsi perdonare, tenterà di giocarsi l’ultima chance: la porta al drive in ed è lì che le regala un anello per ufficializzare una volta per tutte il loro amore. Nonostante gli sforzi per far funzionare il rapporto, però, a lungo andare temono di essere troppo diversi per funzionare. Almeno fino a quando Sandy non decide di mettersi in gioco, trasformandosi in una persona completamente diversa.

Grease: il cast

Accanto a Olivia Newton John e John Travolta nei panni di Sandy Olsson e Danny Zuko, nel cast troviamo anche Stockard Channing (Betty Rizzo), Jeff Conaway (Kenickie), Barry Pearl (Doody), Michael Tucci (Sonny), Kelly Ward (Putzie), Didi Conn (Frenchy), Jamie Donnelly (Jan) e Dinah Manoff (Marty Maraschino).

Grease: cinque curiosità sul film

1) Grease: John Travolta non fu la prima scelta

Inizialmente, regista e produttori pensarono di affidare la parte di Danny Zuko a Henry Winkler, reso famoso dal ruolo di Fonzie in Happy Days ma l’attore rifiutò, pentendosene amaramente qualche tempo dopo. Successivamente, optarono per Patrick Swayze che, tuttavia, non poté accettare a causa dei suoi problemi fisici. Una volta messi gli occhi su John Travolta, però, non c’è stato più bisogno di prendere in considerazione delle alternative: l’interprete sarebbe stato perfetto nei panni del protagonista.

2) Grease: nessun liceale nel cast

Il cast di Grease era composto per la maggior parte da giovani attori ma nessuno si sarebbe potuto calare perfettamente nella parte perché avevano superato l’età dell’adolescenza. Travolta, all’epoca, aveva 23 anni, Newton John 29, Jeff Conaway 26 e Stockard Channing addirittura 33. I più vicini al range anagrafico da high school erano Lorenzo Lamas e Dinah Manoff, rispettivamente Tom e Marty: erano entrambi diciannovenni.

3) Grease: l’amata e odiata You’re the One That I Want

Non c’è dubbio, You’re the One That I Want è la vera hit della colonna sonora di Grease ma, per quanto il pubblico l’abbia amata e ascoltata fino allo sfinimento, Kleiser l’ha incredibilmente detestata, reputandola terribile da ascoltare e definendone il successo del tutto inaspettato e immeritato.

4) Grease: la verità sui pantaloni di Sandy

In diverse interviste, Olivia Newton John ha dichiarato che gli attillatissimi leggings indossati nell’ultima scena del film, in realtà, non le sono mai entrati, neppure durante le riprese. Le sarte dovevano cucirglieli addosso ogni volta e, a ogni ciak, temeva si rompessero, lasciandola in déshabillé.

5) Grease: il feedback del pubblico

Allora come oggi, il pubblico si è innamorato della magia di Grease. Che, nella seconda metà degli Anni ’70, è stato il film di maggiore incasso dopo Lo squalo e Guerre stellari.