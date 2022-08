Grease stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Cambio di programma in casa Mediaset. Stasera 9 agosto alle 21,20 Italia 1 omaggerà la memoria di Olivia Newton-John, attrice scomparsa ieri a 73 anni, con Grease – Brillantina, celebre musical del 1978 che la vide protagonista al fianco di John Travolta. Lo stesso attore ha ricordato l’amica con un breve ma intenso post su Instagram. Slitta dunque a settimana prossima Battiti Live Compilation, con il meglio della kermesse musicale pugliese. La trama racconta la storia d’amore fra Danny, leader della banda di studenti Thunderbirds, e Sandy, giovane ragazza australiana. Nel cast, oltre ai due protagonisti, anche Stockard Channing, Jeff Conaway e un giovanissimo Lorenzo Lamas. La visione del musical sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, Grease racconta la storia di Danny (John Travolta) e Sandy (Olivia Newton-John). Il primo è il ragazzo più popolare della Rydell High School, mentre la seconda è una giovane e ingenua studentessa australiana. I due si innamorano sin dal primo istante, ma al sopraggiungere dell’estate devono dirsi addio. Sandy infatti si vede costretta a tornare in Australia, lasciando così le spiagge statunitensi. Improvvisamente, però, cambia i suoi piani e finisce per iscriversi senza saperlo nello stesso liceo di Danny. I due si incontrano e, nonostante l’amore che li lega, non hanno la stessa alchimia. Danny, per proteggere la sua fama di donnaiolo di fronte agli amici e alla sua banda, i Thunderbirds, tratta Sandy con indifferenza, ferendola profondamente.

La ragazza entra così in confidenza con le Pink Ladies, gruppo al femminile sotto la guida di Betty Rizzo (Stockard Channing). Non sa però che quest’ultima è una vecchia fiamma di Danny e che, sapendo della sua storia, prova una forte invidia. Intanto, Danny si ravvede e cerca di riavvicinare Sandy invitandola alla gara di ballo della scuola. Per farsi perdonare un ulteriore errore, la accompagna ad un drive-in, regalandole un anello di fidanzamento e rendendo ufficiale il suo amore. I due però sembrano troppo diversi per poter continuare la relazione, fin quando Sandy non decide di dare una forte scossa alla sua vita.

Grease – Brillantina, la difficoltà di Olivia Newton-John con i pantaloni neri

Alcune scene più celebri del film vedono Olivia Newton-John indossare un paio di pantaloni neri molto attillati. L’attrice, nel corso di alcune interviste promozionali, dichiarò che non riuscì mai a infilarseli, costringendo i costumisti a cucirglieli direttamente addosso a ogni ciak. Difficile anche la recitazione, poiché temette di romperli ad ogni passo di danza.

Grease – Brillantina, John Travolta non fu la prima scelta per Danny

Icone del film sono indubbiamente John Travolta e Olivia Newton-John, volti rispettivamente di Danny e Sandy. Eppure, il primo non fu la prima scelta del regista che scelse Henry Winkler, il mitico Fonzie di Happy Days. L’attore però rifiutò la parte, pentendosene poi amaramente. Per la parte fu contattato anche Patrick Swayze, star di Dirty Dancing, che rifiutò per ragioni personali.

Grease – Brillantina, il regista odiava sul set la hit You’re The One That I Want

Grande successo del film, il singolo You’re The One That I Want di John Farrar toccò le vette di tutte le classifiche internazionali. In particolare, nel Regno Unito rimase in cima per nove settimane ed è oggi il sesto singolo ad aver venduto più copie (circa due milioni). Eppure il regista ha dichiarato che sul set non tollerava l’ascolto del brano, a suo avviso addirittura terribile per le orecchie.

Grease – Brillantina, il mito di Elvis Presley in una scena

Una particolare scena del film è legata a doppio filo con Elvis Presley. Il ciak di Look at Me, I’m Sandra Dee in cui Betty Rizzo nomina il re del rock’n’roll fu girata il 16 agosto 1977, data del decesso dell’artista. I produttori inizialmente pensarono di girare nuovamente la scena senza nominare Elvis, ma scartarono l’idea per rendergli omaggio. Negli Anni 50, periodo in cui si svolge la storia, era infatti idolo indiscusso delle ragazzine.

Grease – Brillantina, nel cast anche un giovanissimo Lorenzo Lamas

Durante uno spezzone del film, Sandy inizia a frequentare un giocatore di football, suscitando così la gelosia di Danny. In pochi forse vi avranno riconosciuto Lorenzo Lamas, celebre per essere stato poi protagonista della serie cult Renegade.