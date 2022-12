Gravedona, amici scambiati per ladri e messi alla gogna sui social

Tre amici sono stati scambiati per i ladri responsabili di una serie di furti verificatesi a Gravedona, in provincia di Como, e messi alla gogna sui social network. La realtà, però, è che sono del tutto estranei ai fatti e ora potrebbero procedere contro chi in questi giorni, dal 24 dicembre in poi, ne ha chiesto la caccia all’uomo.

Gravedona, scambiati per ladri e messi alla gogna social

Stando a quando riportato da La Provincia di Como e Il Giorno, i tre amici – un dipendente dell’ospedale di Gravedona, suo fratello e un loro amico in vacanza sul Lario – stavano passeggiando lungo l’imbarcadero di Gravedona il 24 dicembre e, per diverse ore, sono stati ritenuti responsabili di alcuni furti verificatisi in zona. Il motivo è che la loro fotografia ha cominciato a circolare su una pagina Facebook molto seguita nella zona affiancata ad un testo che li indicava come gli unici responsabili dei fatti.

Per loro è scattata subito la gogna social, con molti utenti che proponevano di farsi giustizia da soli. I commenti alla vicenda erano del tipo «Facciamo le ronde, prendiamoli e facciamoli pentire di essere nati» così come «organizziamo un gruppo di fuoco» e ancora «hanno capito che la giustizia qua fa ridere, e peggio di loro c’è chi nega l’evidenza”. Insomma, momenti di grande tensione per i soggetti coinvolti che, per fortuna, non hanno riportato conseguenze.

La scoperta dei carabinieri e gli sviluppi della vicenda

Appresa della situazione venutasi a creare, i tre amici hanno vissuto momenti di grande paura terminati solo con la smentita delle notizie da parte dei Carabinieri. Le forze dell’ordine, infatti, hanno provveduto a fermare i tre accusati apprendendo però da subito la loro totale estraneità ai furti. Ora, a carico di chi ha postato minacce e altr, potrebbero scattare delle denunce.