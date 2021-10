Niente più supergrattacieli nelle città con meno di 3 milioni di abitanti. Questo l’ultimo divieto del governo cinese, intenzionato a eliminare tutti i progetti nati, stando a quanto dice Pechino, dalla vanità degli architetti e privi di qualsiasi utilità pratica.

Il governo cinese mette un freno alla corsa ai super-grattacieli

Nei centri più piccoli (piccoli rispetto alle megalopoli cinesi) il limite degli edifici sarà al massimo di 150 metri. Per quelle più grandi si arriva a 250 metri. Per chi approva i progetti senza rispettare le nuove regole non ci saranno sconti: secondo quanto comunicato dai ministri dello Sviluppo Urbano e dell’Emergenza, la violazione si convertirà in una “responsabilità permanente” ovvero una macchia sul curriculum che impedirà promozioni e, soprattutto, l’attribuzione quasi automatica della colpa nel caso di crolli o gravi danni a cose e persone. La notizia, diffusa martedì 26 ottobre, è stata accolta positivamente. Ne sono la prova i post e i commenti rintracciati su Weibo (la versione cinese di Facebook), dove gli utenti hanno nuovamente ribadito come quei mostri di acciaio e cemento, nella maggior parte dei casi, «non abbiano alcun senso di esistere, se non per fare scena».

La bellezza degli edifici non può essere una priorità

Negli ultimi anni, il Paese ha ingaggiato una vera e propria battaglia contro l’ossessione degli imprenditori edili di costruire edifici sull’onda del puro piacere estetico. «Siamo arrivati a un punto in cui la gente è davvero troppo fissata con l’idea di mettere in piedi qualcosa di talmente straordinario ed esagerato da entrare di diritto nella storia», ha spiegato il professore Zhang Shangwu al South China Morning Post. «Ogni edificio punta a diventare il simbolo della città e questo fa sì che architetti e costruttori osino sempre di più, fino ad arrivare a livelli davvero inammissibili». Se, in alcuni casi, questa gara porta all’imbruttimento del paesaggio, risultato problematico ma risolvibile, in altri rischia di mettere a rischio le persone. Proprio come è successo quest’anno a Shenzen, dove un grattacielo di 356 metri e 71 piani ha iniziato a oscillare a ripetizione a causa di una torre di 50 metri mossa dal vento.