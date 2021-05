Toglieteci tutto, ma non le Granfondo

Dopo le cancellazioni del 2020, tornano le Granfondo. Ora, “tornano” è una parola grossa: ci sono infatti ancora incertezze e restrizioni dovute alla pandemia. Molte organizzazioni hanno pianificato un altro anno di stop, almeno per gli eventi maggiori. Altre hanno posticipato gli appuntamenti a data da destinarsi, sperando in un autunno clemente, e non solo dal punto di vista climatico. Ma se si vuole pedalare e competere, le occasioni non mancano. Ecco quattro gare “minori” o nate da poco che possono comunque regalare grandi soddisfazioni.

1. Granfondo 2021: BERGHEM#molamia

Mola mia, cioè “Bergamo non mollare” è (a quanto ci risulta) l’unico evento nato in piena pandemia. Quest’anno la Berghem#molamia si corre il 13 giugno.

Un fortissimo segnale dalla provincia più colpita dalla prima ondata e simbolo della resistenza al virus. Si tratta di una “multi crono race” attraverso alcune delle più note (ai ciclisti soprattutto) salite delle valli orobiche. Scegliete voi se affrontare il percorso corto da 72,3 km con due cronoscalate o quello da 156 km, sempre che 2.534 metri di dislivello totale non vi spaventino. Quest’ultimo percorso prevede ben quattro tratti cronometrati, tre salite e un breve sprint in piano, per un totale di 22,6 km contro il tempo. I trasferimenti da un tratto all’altro, non essendo conteggiati ai fini della classifica, sono l’occasione giusta per godersi la compagnia e la natura.

2. Granfondo 2021: Granfondo del Po + La Furiosa

Due eventi “gemelli” su percorsi praticamente piani. La Granfondo del Po (13 giugno) è una GF classica mentre la Furiosa (6 giugno) è un evento dedicato a bici d’epoca come la più celebre Eroica di Buonconvento (Siena). L’occasione perfetta per chi si avvicina al mondo delle GF e teme dislivelli impegnativi.

Entrambe le gare partono da Ferrara e si snodano lungo le rive del Po (ciascuna ha come sempre un percorso lungo e uno più corto). L’organizzazione è da vera gara ciclistica con strade chiuse al traffico e automezzi “scopa” per chi disgraziatamente rimanesse troppo indietro.

3. Granfondo 2021: Bike Marathon Gran Sasso d’Italia

La Bike Marathon Gran Sasso è giunta alla sua terza edizione e porta il sapore di estremo nel panorama delle GF. Corto, lungo o extreme, a voi la scelta del percorso.

Da 53 km a 135 km con un dislivello positivo di 3.000 metri. Cosa chiedere di più? Ci vediamo il 13 giugno a Campo Imperatore, in cima alla Salita Pantani.

4. Granfondo 2021: Sella Ronda Bike Day

La Sella Ronda Bike Day come dice il nome è un vero evento speciale: si parte il 27 giugno e si replica il 18 settembre. Cinquantatre km ad anello su e giù per i passi dolomitici (Sella, Gardena, Pordoi e Campolongo) senza ombra di traffico. Un’occasione irripetibile per godersi i panorami.