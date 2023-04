Grandinata tra Terni e Spoleto: caos sulle strade e disagi sulla Somma

Caos per la viabilità tra Terni e Spoleto. I disagi sono stati causati da una violenta grandinata che si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi tra le zone in questione. In particolare, ci sono stati problemi sul valico della Somma e l’ANAS è intervenuta per garantire sicurezza agli automobilisti.

La forte grandinata tra Terni e Spoleto e la situazione dell’ANAS

Disagi causati da una violenta grandinata che si è improvvisamente abbattuta su alcune zone del territorio ternano durante le ore del primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 aprile. I primi chicchi di ghiaccio sono caduti verso le ore 14 nell’area della centrale umbra tra i Comuni di San Gemini e Montecastrilli. La grandine caduta in modo battente ha provocato diverse difficoltà nella viabilità del traffico, in modo particolare all’altezza del valico della Somma, tra le province di Terni e Perugia. L’ANAS è intervenuta schierando uno spazzaneve tra le località di San Carlo e Molinaccio per sgomberare la strada.

I problemi di viabilità in diverse aree a causa delle precipitazioni

Ovviamente, ci sono stati disagi e problemi anche per la viabilità sul valico della Somma. Il traffico è stato inizialmente bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto diversi personale dell’Anas, insieme alla polizia Stradale e vigili del fuoco. Poco dopo la precipitazione, la Flaminia è stata coperta nel primo pomeriggio da un’onda bianca, somigliante alla neve ma in realtà grandine che in alcuni punti ha raggiunto l’altezza di una decina di centimetri. Vari disagi per il maltempo anche in diverse aree di Terni e di Spoleto. Violente precipitazioni si sono infatti abbattute nella zona di Casteltodino – San Gemini – Montecastrilli, ma anche nelle zone di Valnerina e Valserra. Il traffico è stato bloccato per un mezzo pesante e altri in difficoltà, sul proseguimento della carreggiata. Gli ingorghi sono stati segnalati anche su strade secondarie, tra La Castagna, a Terni, e Molinaccio di Spoleto.