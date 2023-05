Maltempo, violenta grandinata su Firenze: tramvia bloccata due volte

Violenta grandinata a Firenze, disagi per i cittadini e per i pendolari. Il maltempo ha causato disagi e allagamenti in diverse parti della città toscana e due furgoni sono rimasti bloccati dall’acqua che ha sommerso le strade.

I disagi per la grandinata su Firenze

Un violento maltempo con grandine si è abbattuto sulla città di Firenze, causando l’interruzione temporanea delle linee della tramvia per due volte e l’evacuazione della palazzina uffici del deposito dei bus ex Ataf situata nel viale dei Mille per l’allagamento dai tetti. Inoltre, due furgoni sono rimasti sommersi a causa allagamento del sottopasso, in via Lanzi, nel rione del Romito. La nota positiva è che non risultano persone ferite: i conducenti dei furgoni avrebbero abbandonato i veicoli per mettersi in salvo. Invece nella zona dello stadio, in viale dei Mille, i vigili del fuoco hanno emanato l’ordinanza di inagibilità della palazzina uffici del deposito di Autolinee Toscane, circa 40 i dipendenti amministrativi e tecnici hanno evacuato il fabbricato. Le operazioni di gestione dell’edificio sono state trasferite nell’altro deposito bus a Peretola senza ripercussioni tangibili per l’utenza.

#Maltempo #Firenze, decine di interventi in corso per forte #pioggia e #grandine in città. I #sommozzatori dei #vigilidelfuoco sono intervenuti nel sottopasso ferroviario di via Lanzi per 2 furgoni sommersi dall'acqua, esclusa la presenza di persone nei veicoli [#12maggio 15:00] pic.twitter.com/FvUr3VB014 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 12, 2023

Gli allagamenti e la pioggia forte sulla città

A causa della forte grandinata e della pioggia copiosa sono arrivate notizie di allagamenti di scantinati presso la caserma dei vigili del fuoco. In particolar modo, in una vasta parte di Firenze, sia nel centro storico sia nella parte orientale e meridionale della città ci sono state diverse zone allagate. I disagi hanno riguardato le zone di Careggi, Poggetto, Romito, Statuto, Ponte Rosso, Cure, Campo di Marte, Coverciano, Rovezzano. Secondo la protezione civile, la città di Firenze è stata colpita «da piogge con intensità puntuale molto forte, associate a grandine, dopo le una di venerdì 12 maggio e per circa un’ora. Il fenomeno è stato particolarmente localizzato». Questi sono i risultati della lettura delle stazioni di monitoraggio pluviometrico: zona Poggetto-Careggi valore massimo di 35 mm/h, Boboli 16 mm/h e Caldine 9 mm/h.