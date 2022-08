La grande storia, stasera su Rai3 Paolo Mieli racconta la Gran Bretagna

Nuovo appuntamento con La grande storia. Stasera 25 agosto, alle 21,20 su Rai3, Paolo Mieli condurrà il terzo dei cinque episodi che compongono la stagione 2022. Ogni settimana, l’attenzione si sposta su eventi e personaggi che hanno segnato il Novecento. La puntata odierna ruoterà attorno alla Gran Bretagna e alla sua corona, da generazioni in mano alla dinastia Windsor. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile trovare i due episodi precedenti con la vita di Adolf Hitler e i giovani italiani degli Anni 50.

La grande storia, le anticipazioni della puntata stasera 25 agosto 2022 su Rai3

La terza puntata del programma di Paolo Mieli vedrà dunque un lungo racconto della Gran Bretagna e della sua corona. Il viaggio de La grande storia partirà dal presente con la regina Elisabetta II per andare a ritroso nel tempo e scoprire segreti e aneddoti dei più importanti personaggi che si sono seduti sul trono inglese. Il lungo regno dell’attuale regina britannica, al potere da 70 anni, consentirà di analizzarne la vita privata sin dalla gioventù, narrando la sua ascesa al trono d’Inghilterra e gli scandali familiari. Sarà occasione anche per ricordare il lutto per la morte di Lady Diana, arrivando poi alla pandemia e alla scomparsa del marito Filippo di Edimburgo, suo compagno da sempre.

Archiviata Elisabetta II, Paolo Mieli riavvolgerà il nastro del tempo per presentare al pubblico de La grande storia altri re e regine che hanno lasciato il segno nella corona britannica. Sarà occasione per riscoprire la celebre Vittoria, capace durante il suo regno di dare un impronta forte alla cultura e allo stile dell’intera Inghilterra. Si passerà poi a Edoardo VIII, con lo scandalo della sua abdicazione dopo essersi innamorato di una donna americana divorziata. Una rinuncia al trono che risulterà cruciale per l’ascesa dell’attuale monarca. Ad Enrico VIII succedette infatti Giorgio IV, timido e balbuziente padre di Elisabetta II. Infine, spazio anche al passato colonialista dell’Impero britannico fra successi e sconfitte dall’Africa all’Oriente fino ad arrivare all’India, il vero grande gioiello della corona.