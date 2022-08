Il grande salto stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

In prima visione su Canale 5, stasera alle 21,40, arriva Il grande salto, esordio alla regia di Giorgio Tirabassi. La trama vede due maldestri rapinatori che, nonostante quattro anni di carcere per un colpo finito male, non abbandonano la via del crimine. Scoprono ben presto che il destino non è dalla loro parte, ma presenta sempre nuove e maggiori difficoltà. Nel cast Ricky Memphis, lo stesso Tirabassi, Roberta Mattei e Gianfelice Imparato. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il grande salto, trama e cast del film stasera 18 agosto 2022 su Canale 5

La commedia ruota attorno alle (dis)avventure di Nello (Ricky Memphis) e Rufetto (Giorgio Tirabassi), 50enni amici di vecchia data che abitano in un quartiere della periferia romana. I due sono appena usciti di prigione, dove avevano scontato quattro anni di reclusione per rapina. Senza lavoro e denaro, si battono per guadagnarsi da vivere in modo onesto, ma non hanno mai fortuna. Tutto ciò che sanno fare nella vita – e forse nemmeno così bene come credono – è rubare. Rimuginando continuamente sulla loro esperienza finita male quattro anni prima, decidono stavolta di pensare in grande e organizzare un colpo grosso. Sperano di fare così il “grande salto” che li sistemerebbe per tutta la vita.

I due sono subito d’accordo, ma devono convincere Anna (Roberta Mattei), moglie di Rufetto. È costretta a vivere con il loro figlio di otto anni, Luca, a casa dei genitori che non fanno altro che definire il loro figlio un buono a nulla. La donna spera di andare a vivere da sola con suo marito e il bambino, senza dover mettere una pezza ai disastri altrui e vergognarsi di fronte ai suoi parenti. Rufetto non accetta, tuttavia scopre ben presto che ha una calamita per i disastri. Nel cast anche Paola Tiziana Cruciani nei panni di Maria, la suocera del personaggio di Tirabassi.

Il grande salto, qualche curiosità sul film stasera 18 agosto 2022 su Canale 5

Il film segna, come detto, l’esordio dietro la macchina da presa di Giorgio Tirabassi, già celebre attore del cinema italiano. L’interprete è anche parte del cast, dove compaiono altri volti noti dello spettacolo. In parti minori ci sono infatti Marco Giallini, che presta il volto a uno zingaro, Valerio Mastandrea nei panni di un impiegato delle poste e Lillo, perfettamente calato nelle unte vesti di un meccanico. Per quanto riguarda le location, la troupe ha girato prettamente nella periferia romana. Il set ha coinvolto Ladispoli e il parco divertimenti di Cinecittà World. Apprezzato dalla critica, Il grande salto ha ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento 2020 per la categoria “Miglior soggetto”, arrendendosi però a Il Signor Diavolo di Avati. Non buoni gli incassi, dato che ha totalizzato 300 mila euro a fronte dei 450 mila di budget.