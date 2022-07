La Grande Opera all’Arena di Verona, stasera su Rai3 La Traviata di Verdi

Dopo il successo di Carmen di Georges Bizet, torna su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona. Stasera 28 luglio alle 21,20 infatti andrà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi, grande appuntamento per chi ama la musica lirica. Si tratta dell’ultima produzione di Franco Zeffirelli, che ne curò regia e scene prima della sua scomparsa nel giugno 2019. Sul podio Marco Armiliato, nel cast grandi interpreti tra cui Vittorio Grigolo. La conduzione sarà invece in mano a Luca Zingaretti, volto del Commissario Montalbano negli adattamenti dei romanzi di Camilleri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile guardare anche l’Opera della scorsa settimana.

Dall'@arenadiverona "La Traviata" di Giuseppe Verdi con la regia e le scene di Franco #Zeffirelli e la direzione di Marco Armiliato. Conduce Luca Zingaretti.@VittorioGrigolo è Alfredo. La Grande Opera all'Arena di Verona domani sera alle 21:20 su #Rai3 e su @RaiPlay pic.twitter.com/OSujQWKP5H — Rai3 (@RaiTre) July 27, 2022

La Grande Opera all’Arena di Verona, cast e ospiti de La Traviata stasera 28 luglio 2022 su Rai3

Da un’idea di Gianfranco Mazzi e Aldo Piro, La Grande Opera all’Arena di Verona è nata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le grandi produzioni teatrali e liriche. In onda senza interruzioni pubblicitarie, Carmen ha già riscosso un discreto successo la scorsa settimana, tenendo incollati oltre 500 mila spettatori alla tv per uno share del 4,2 per cento. Stasera andrà in onda La Traviata, capolavoro di Giuseppe Verdi con regia e scene di Franco Zeffirelli. Si tratta dell’ultima produzione del compianto regista, autore di film coma Romeo e Giulietta e Amleto per cui ha ricevuto anche il premio Oscar.

Sul podio dell’Orchestra della Fondazione Arena di Verona Marco Armiliato, mentre Ulisse Trabacchin sarà maestro del coro. In scena grandi nomi della lirica internazionale. Nina Minasyan sarà la protagonista Violetta Valéry, perdutamente innamorata di Alfredo Germont, nei cui panni ci sarà Vittorio Grigolo. Vladimir Stoyanov invece presterà voce e volto a Giorgio Germont, padre di Alfredo che non tollera l’amore fra i due. Completano il cast Lilly Jørstad nei panni Flora Bervoix e Francesca Maionchi in quelli di Annina, rispettivamente amica e serva di Violetta. Introduzione e conduzione dell’evento avranno la firma di Luca Zingaretti, che sottolineerà i momenti chiavi della trama illustrandoli al pubblico meno esperto. «Ho accettato con entusiasmo», ha detto l’attore al Corriere della Sera. «L’opera nasce popolare e tale deve rimanere come parte del Dna culturale del nostro Paese». La Grande Opera all’Arena di Verona chiuderà giovedì prossimo, 4 agosto, con Nabucco.