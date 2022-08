La Grande Opera all’Arena di Verona, stasera su Rai3 il Nabucco di Verdi

Si concludono gli appuntamenti con La Grande Opera all’Arena di Verona su Rai3. Stasera 4 agosto alle 21,20 andrà in onda la terza tappa del ciclo di Rai Cultura e Fondazione Arena di Verona con Nabucco di Giuseppe Verdi. In scena nella splendida cornice veronese dal 25 giugno, sarà ancora in cartellone fino al prossimo 3 settembre. Sul podio ci sarà Daniel Oren, mentre Maestro del Coro sarà Ulisse Trabacchin. La conduzione della serata, fra introduzione e commenti a caldo, sarà invece nelle mani di Luca Zingaretti, volto tv del Commissario Montalbano. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Dall'@arenadiverona "Nabucco" di Giuseppe #Verdi con la regia e i costumi di Arnaud Bernard, la direzione di @DanielOren7 e la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti. La Grande Opera all'Arena di Verona #Nabucco domani alle 21:20 su #Rai3 e su @RaiPlay pic.twitter.com/XsV3DuVlr3 — Rai3 (@RaiTre) August 3, 2022

Nabucco, ultimo appuntamento de La Grande Opera all’Arena di Verona, è parte del programma Festival d’Opera 2022 che il prossimo anno festeggerà il primo centenario. Terza opera lirica di Giuseppe Verdi nonché capolavoro assoluto, è composto su libretto di Temistocle Solera dove la prigionia degli ebrei diventa metafora della condizione pre-unitaria dell’Italia. Un’opera anche molto personale, che il compositore realizzò poco dopo la perdita della moglie Margherita e dei figli Virginia e Icilio. Allestimento e costumi della trasposizione di stasera sono opera del regista Arnaud Bernard. Luca Zingaretti invece introdurrà e commenterà dal vivo la scena. La serata intende replicare il successo de La Traviata, che giovedì scorso coinvolse 664 mila spettatori per uno share del 5 per cento.

Sul podio dell’Orchestra della Fondazione Arena di Verona per il Nabucco ci sarà, come detto, Daniel Oren, mentre Ulisse Trabacchin sarà Maestro del Coro. Nel cast di interpreti figurano Sebastian Catana nel ruolo dell’omonimo protagonista, il re di Babilonia. Abramo Rosalen è Zaccaria, il Gran Pontefice, mentre Samuele Simoncini è Ismaele, nipote del sovrano di Gerusalemme. Ewa Płonka e Francesca di Sauro sono rispettivamente Abigaille e Fenena, le due figlie di Nabucco. La trama vede Nabucco assediare e prendere Gerusalemme dopo aver liberato Fenena, ormai però convertitasi alla causa ebraica. Nel frattempo, con la distanza del padre dal trono, Abigaille ha preso il potere su Babilonia e condannato a morte la sorella.