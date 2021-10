Ritorna il consueto appuntamento del fine settimana con il Grande Fratello Vip, in onda stasera, venerdì 29 ottobre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Arrivato ormai alla quattordicesima puntata, il reality condotto da Alfonso Signorini continua a mettere alla prova gli inquilini del loft più spiato d’Italia. Che, tra dissapori e flirt passeggeri, continuano a intrattenere il pubblico in studio e da casa. Il fulcro della serata rimane, naturalmente, la nomination: saranno i telespettatori a scegliere chi salvare e chi mandare a casa.

Grande Fratello Vip: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tra nomination e sorprese

A giudicare dalle anticipazioni, la puntata di stasera sarà ricca di colpi di scena e di sorprese. Prima di scoprire l’esito della nomination, che vedrà sfidarsi Ainett Stephens, Carmen Russo e Francesca Cipriani, ci sarà spazio per due momenti speciali. Stephens, infatti, avrà modo di rivedere i fratelli, mentre Jo Squillo incontrerà la figlioccia, a cui pare essere molto legata.

Grande Fratello Vip: i problemi di Francesca Cipriani, il rumor sulla denuncia di Raffaella Fico a Soleil Sorge e la situazione flirt

Tra gli argomenti di dibattito durante la diretta ci sarà, sicuramente, l’inconveniente che, nelle ultime ore, ha visto protagonista Francesca Cipriani. Con la complicità di Carmen Russo, la showgirl si è avventurata in un’impresa poco prudente: il ritocco della ricrescita dei capelli. Il pessimo risultato ottenuto ha gettato nello sconforto la ragazza, che non sa come porre rimedio all’incidente. Pare che il Grande Fratello sia pronto ad andare in suo soccorso. Sui social, invece, si sta diffondendo sempre di più l’idea che Signorini possa chiamare Soleil Sorge in confessionale per informarla su una presunta denuncia che Raffaella Fico avrebbe sporto nei suoi confronti per una serie di frasi razziste che pare l’influencer abbia utilizzato nel corso di conversazioni con gli altri coinquilini. Infine, spazio all’amore, coi flirt a intermittenza tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni e Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Ma, soprattutto, col ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié che, qualche settimana fa, avevano deciso di allontanarsi per volere del nuotatore.

Grande Fratello Vip: il riavvicinamento tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo

Dopo averle fatto capire in tutti i modi di non essere interessato a lei, guadagnandosi le critiche dei telespettatori per essere stato poco delicato, Manuel Bortuzzo sembra deciso a riavvicinarsi a Lucrezia Selassié. Negli scorsi giorni, infatti, i due sono stati più volte ripresi mentre erano impegnati a scambiarsi coccole e baci appassionati, lontani dagli occhi indiscreti degli altri. Per evitare ulteriori fraintendimenti, la ragazza ha chiesto poi un chiarimento per spiegare il proprio punto di vista e provare a capire quello di Bortuzzo. I due si sono confrontati per capire come comportarsi e l’atleta ha messo in chiaro di essere una persona poco incline a manifestare i propri sentimenti. Motivo per cui, a oggi, preferirebbe non andare oltre qualche bacio alla luce del sole. Selassié gli ha fatto capire di non volere nulla di più per il momento e di essere disposta a venirgli incontro per poter continuare questa conoscenza. Ma non è tutto oro quel che luccica e su questa storia continua a stagliarsi l’ombra di Soleil Sorge, per la quale il nuotatore non ha mai fatto mistero di provare un interesse. In una conversazione con Alex Belli, l’influencer ha fatto capire che quell’attrazione c’è ancora e queste dichiarazioni hanno fatto esplodere il popolo del web, convinto che Bortuzzo stia usando una strategia per avere più blocchi in puntata e più visibilità sulla pelle di Selassié che pare, invece, sinceramente coinvolta nel loro rapporto.