È tutto pronto per la quarta puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, venerdì 24 settembre 2021, all 21.20 su Canale 5. Anche stasera Alfonso Signorini, affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, entrerà nella casa più spiata d’Italia per disvelare tutte le dinamiche nate, durante la settimana, tra i concorrenti in gara. Il menù della serata, a giudicare dalle anticipazioni, sembra parecchio variegato. Dalle incomprensioni alle tattiche, fino alle prime liaison, i colpi di scena non mancheranno.

Grande Fratello Vip: Le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.20

Grande Fratello Vip: Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera

Al centro della puntata, la nomination tra Tommaso Eletti e Davide Silvestri che decreterà il primo eliminato di questa sesta edizione del reality. Spazio, poi, allo scontro che, da oltre una settimana, vede contrapporsi Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due pare siano stati insieme in passato ma, nonostante la fine della relazione, sembrano avere ancora molte cose in sospeso. Soprattutto l’influencer che, in un momento di rabbia, ha accusato Antinolfi di aver avuto nei suoi confronti atteggiamenti da stalker. Nel corso della diretta, potrebbero però emergere nuovi particolari e nuovi scenari. Che una conversazione tra l’imprenditore e Miriana Trevisan sembra aver già sommariamente anticipato. Dopo i primi giorni di convivenza più o meno pacifica, iniziano a delinearsi i primi gruppetti e le prime strategie. Come quella delle principesse Selassié nei confronti di Sorge: dopo una discussione sulle faccende domestiche, Clarissa Hailè Selassié ha consigliato alla sorella Jessica di fare buon viso a cattivo gioco, invitandola a evitare di discutere con Soleil e ad attendere che faccia il primo passo falso. Trattandosi di un personaggio forte e molto gradito al pubblico, rischierebbe di perdere consensi mettendosela contro. Nel frattempo, però, tra liti e dissapori, non sono mancati i flirt. Dal corteggiamento molesto di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens alle effusioni tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailè Selassié, da sempre molto vicini.

Grande Fratello Vip: Largo ai primi flirt tra i concorrenti

Come ogni edizione che si rispetti, anche questa non si farà certo mancare flirt e storie d’amore. Ad aprire le danze sono stati Ainett Stephens e Amedeo Goria. Nonostante sia legato a una ragazza all’esterno, il giornalista sportivo, dalle prime ore di reclusione, non ha fatto mistero del suo interesse per la showgirl, palesandolo con atteggiamenti spesso invadenti e apprezzamenti inopportuni. La ragazza, visibilmente infastidita dai comportamenti dell’ex volto Rai, ha provato più volte a fargli capire il suo disagio. Fino a metterlo alle strette, invitandolo a non superare i limiti per non rischiare di rovinare il rapporto di complicità e affetto che stanno instaurando. Completamente diversa, invece, sembra la situazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailè Selassié. La principessa e il nuotatore sembrano aver trovato una particolare sintonia. E, tra una confessione e l’altra, si sono lasciati andare a tenerezze e baci. Per il momento, i due non si sbilanciano: continuano a sostenere di essere molto importanti l’uno per l’altra ma non parlano di amore. Ovviamente, non sono mancati i detrattori: sui social, accanto a chi gioisce per quella che potrebbe essere la prima coppia del Grande Fratello Vip e crea hashtag dedicati a loro, c’è anche chi pensa che sia tutta finzione e che si stiano semplicemente mettendo in mostra per prolungare il più a lungo possibile la loro permanenza nel gioco.