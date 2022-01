Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: bufera social tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, venerdì 21 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Nelle ultime settimane, nella casa più spiata d’Italia l’armonia continua a essere un lontano ricordo. E tra liti che si riaccendono, amicizie arrivate al capolinea e scontri dettati dall’insofferenza per la convivenza, i concorrenti sembrano sempre più divisi. Un clima che aleggia anche in studio, dove le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli collezionano frecciate e dissing.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: l’addio di Manuel Bortuzzo, Alex Belli in Casa e una nuova eliminazione

A giudicare dalle indiscrezioni che circolano sul web, quella di stasera sarà una puntata ricca di colpi di scena. E non solo per la nomination che vedono Davide Silvestri, Jessica Selassié, Federica Calemme, Giacomo Urtis e Valeria Marini impegnati a difendere la propria permanenza nel gioco. Alfonso Signorini, infatti, dovrà dire addio a una delle figure di punta del cast, Manuel Bortuzzo. Il nuotatore 23enne, infatti, ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco perché stanco, demotivato e intenzionato a rimettersi in forma in vista delle Paralimpiadi del 2024. Un’uscita che, inevitabilmente, sconvolgerà gli equilibri del gruppo. In particolare quelli della fidanzata Lulù Selassié che, nonostante il dispiacere, pare supportarlo al cento per cento nella sua scelta. Ma non finisce qui. Ci saranno, infatti, altri due sorprese: l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, infatti, incontrerà il marito Lorenzo Amoruso e, seppur non sia ancora confermato, si vocifera che possa entrare nel loft per un confronto (con la moglie Delia Duran o con Soleil Sorge) anche Alex Belli.

Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe continuano a litigare

Tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non scorre decisamente buon sangue. Alla collezione di battute taglienti e attacchi via social che si sono scambiate dall’inizio della trasmissione, si è aggiunto un ultimo dissapore. Tutto è nato da un’intervista rilasciata da Bruganelli al settimanale Chi, nel quale la moglie di Paolo Bonolis ha accusato Volpe di seguirla dietro le quinte per spiarla ogniqualvolta le capita di scambiare qualche chiacchiera con gli autori. Nel descrivere la situazione, avrebbe dichiarato che la collega le ricorda il fratello minore quando, da piccoli, si contendevano le attenzioni della mamma. Non è mancata la stoccata finale: «L’unica differenza è che lei potrebbe essere mia sorella maggiore, per questioni puramente anagrafiche. Stai serena, Adriana». Le affermazioni, ovviamente, sono arrivate dritte dritte alla destinataria che, su Twitter, ha commentato punto per punto la risposta di Bruganelli. «Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a mei sei piccola piccola e non mi riferisco né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie e le libertà che ti prendi». Sembrava finita qui e, invece, Bruganelli non ha lasciato l’ultima parola alla rivale e ha controbattuto al tweet con delle storie su Instagram, invitandola a prendere tutto con ironia. Si affronteranno nuovamente stasera in diretta tivù o lasceranno correre? Per scoprirlo, basta sintonizzarsi su Canale 5.