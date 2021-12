Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Alex Belli rientra nella Casa incontrerà Soleil

Mancano poche ore a un nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip in onda stasera, venerdì 17 dicembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Come di consueto, Alfonso Signorini e le opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, si collegheranno con la Casa per fare il punto coi vip su quanto successo in settimana. Mentre alcuni sembrano aver trovato l’equilibrio, altri, invece, iniziano a cedere e a manifestare i primi segni di insofferenza.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: nessuna nomination e un nuovo ingresso

Dopo la puntata di lunedì 13 dicembre che ha visto l’uscita di Maria Monsé, Alex Belli e Francesca Cipriani, questa sera, eccezionalmente, non dovrebbe esserci nessuna nomination in ballo. Anzi, il gruppo degli inquilini verrà integrato con una new entry d’eccezione. Si tratta dell’attrice Eva Grimaldi che, in vista del prolungamento del reality fino a metà marzo, diventerà ufficialmente una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non sarà la sola: a giudicare dalle indiscrezioni che circolano sul web, infatti, anche la showgirl Natalie Caldonazzo e l’ex tentatore di Temptation Island Alessandro Basciano si uniranno al cast. E mentre la produzione fa scouting di nuove leve, alcuni dei veterani potrebbero fare le valigie e abbandonare tutto. Tra i più papabili, sicuramente, Aldo Montano e Manila Nazzaro. Inizialmente in bilico ma, al momento, molto più propensi a rimanere, invece, Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo che, di recente, sembra essersi nuovamente riavvicinato a Lucrezia Selassié.

Grande Fratello Vip: Alex Belli rientra nella casa per un confronto con Soleil Sorge

Dopo essere stato squalificato per aver violato le norme anti Covid del programma, abbracciando la moglie Delia Duran che aveva chiesto un incontro per lasciarlo, Alex Belli dovrebbe rientrare nel loft per un faccia a faccia con Soleil Sorge. Ad annunciarlo, il conduttore di Mattino Cinque, Francesco Vecchi. Dopo settimane di tira e molla e una complicità giudicata dai più eccessiva, l’influencer italo americana è rimasta molto delusa dal comportamento dell’attore romagnolo, andato via senza neanche salutarla. Chissà se questa sera coglierà l’occasione per manifestargli pubblicamente il suo dispiacere o, come hanno anticipato alcuni utenti su Twitter, deciderà di non accettare il confronto, lasciandolo con un pugno di mosche.