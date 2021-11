Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Delia Duran ritorna nella Casa, Alex Belli critica la moglie

Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip ritornano questa sera, venerdì 12 novembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Come ogni settimana, il conduttore e le opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, discuteranno con i vip di quanto successo tra le pareti della Casa. Tra incomprensioni, dissapori, amicizie in crisi e nuovi amori. Il fulcro della puntata, rimane, ovviamente, la nomination. Sarà il pubblico a decidere chi potrà proseguire la corsa e chi, invece, sarà costretto a dire addio all’avventura nel reality e ai coinquilini.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: la nomination, il ‘caso Belli’ e l’epilogo del flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Il televoto di questa settimana vede sfidarsi tre concorrenti: Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Mentre l’ex valletta di Mike Bongiorno sembra avere tutte le carte in regola per superare indenne anche questa nomination, gli altri due rischierebbero parecchio. Sin dall’inizio del programma, infatti, Antinolfi ha perso sempre più consensi per l’ambiguo triangolo con Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Pisu, invece, è recentemente finito al centro delle polemiche a causa di una probabile bestemmia e di una frase infelice rivolta a Trevisan. Il burrascoso rapporto tra i due sarà, sicuramente, uno dei temi di punta della diretta di questa sera. Nelle ultime ore, la showgirl ha cercato nuovamente un confronto con il figlio di Patrizia Mirigliani per chiarirgli, una volta per tutte, la situazione e comunicargli di non voler andare oltre l’amicizia. «Ti ho trattato come un uomo ma tu hai avuto per due, tre volte delle reazioni sgradevoli nei miei confronti», ha spiegato. «Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale. Sono stati momenti di rabbia troppo forti. Ero spaventata. Ti ho sempre detto di essere attratta da te ma basta così». E, all’ennesimo tentativo di Pisu di convincerla a dare una chance alla loro relazione, ha messo un muro: «Siamo in armonia e va bene così. Devi aspettarmi fuori? No. Siamo amici e va benissimo così». Archiviato l’argomento Pisu-Trevisan, Signorini ritornerà sul caso Alex Belli. Dopo il confronto tra l’attore e la moglie Delia Duran, che gli ha rimproverato una eccessiva complicità con Soleil Sorge. Questa sera, la modella venezuelana ritornerà nel loft per un secondo faccia a faccia.

Grande Fratello Vip: il ritorno di Delia Duran

Stando alle ultime anticipazioni diffuse sul web, Delia Duran ritornerà nella Casa. Non si sa ancora se sceglierà di parlare solo col marito, solo con Sorge o con entrambi, come successo la prima volta. Negli ultimi giorni, Belli ha più volte chiesto alla produzione di contattarla o farla entrare per qualche giorno. Nel frattempo, l’influencer romana si è allontanata da lui per chiarire le idee ed evitare ulteriori malintesi. La cosa ha dato adito a una serie di forti diverbi tra i due: l’attore di Centovetrine, infatti, ha sottolineato di essere rimasto deluso dalla scelta dell’amica di prendere le distanze per un semplice disguido. Un malessere che lo ha portato a chiederle un confronto. Tra abbracci e risate ritrovate, Belli e Sorge si sono chiariti e riconciliati. E il romagnolo si è lasciato nuovamente andare a dichiarazioni pericolose, confessando di trovare la 27enne magnetica e affascinante e ammettendo di essersi ingelosito nel vederla nuovamente vicina ad Antinolfi. Come reagirà Duran? Lo scopriremo nella puntata di stasera.