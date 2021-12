Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5 l’annuncio del prolungamento: ecco chi lascerà la casa

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda questa sera, venerdì 10 dicembre 2021, su Canale 5 alle 21.25. Come di consueto, Alfonso Signorini entrerà nella Casa più spiata d’Italia per chiacchierare con gli inquilini su quanto accaduto nella settimana. Nonostante l’aria di novità portata dalle new entry, l’atmosfera nel loft è tutt’altro che pacifica e gli equilibri della convivenza iniziano gradualmente a cedere. Non mancheranno, ovviamente, le sorprese per alcuni dei concorrenti e l’ormai canonica nomination.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tutte le ultime novità dalla Casa e l’esito della nomination

Nella puntata di stasera, a giudicare dalle anticipazioni, si toccheranno diversi argomenti. Signorini ritornerà sul controverso rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli. I due, visibilmente uniti da una particolare complicità, sembrano avere prospettive sempre meno chiare sul probabile futuro della storia al di fuori del reality. Una situazione che li accomuna a Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi che, dopo settimane di discussioni, si sono riavvicinati. Mentre l’imprenditore non ha mai nascosto di provare qualcosa per l’ex tronista di Uomini e donne, la 20enne ha confessato di sentirsi attratta da lui ma di non riuscire a vederlo come potenziale partner. Spazio, poi, al chiarimento tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo e alle ultime dichiarazioni di Davide Silvestri che avrebbe confessato a Belli di volersi ritirare dalle scene, una volta terminato il Gf. Occhi puntati, infine, sulla nomination. Nel corso della diretta, saranno sei i personaggi che si giocheranno la permanenza nel programma: Biagio D’Anelli, Sophie Codegoni, Maria Monsè, Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Anche stavolta, toccherà al pubblico decidere chi mandare a casa e chi salvare.

Grande Fratello Vip: chi ha intenzione di non proseguire l’avventura oltre il 13 dicembre

Il momento clou della serata, tuttavia, sarà senza dubbio l’annuncio ai concorrenti del prolungamento del Grande Fratello Vip fino a marzo. Il conduttore spiegherà al gruppo i dettagli del nuovo corso della trasmissione e cercherà di capire chi ha intenzione di rimanere in gara e chi, invece, come da contratto, interromperà l’avventura il 13 dicembre. A quanto pare, Aldo Montano saluterà i compagni per trascorrere le feste in famiglia. Così come Francesca Cipriani, sempre più intenzionata a fare ritorno dal fidanzato, Manuel Bortuzzo, obbligato a lasciare per impegni sportivi e Katia Ricciarelli, secondo alcuni ormai stanca delle dinamiche del gioco.