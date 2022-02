Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5 l’annuncio del primo finalista

Dopo la pausa sanremese, il Grande Fratello Vip ritorna con un nuovo appuntamento questa sera, lunedì 7 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Tra rivalità amorose, rapporti in crisi e scontri sulla pulizia della casa, è tempo di decretare il primo concorrente che accederà direttamente alla finale.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tra colpi di scena e sorprese

Nella prima parte della puntata, Alfonso Signorini accenderà i riflettori sui dissapori che, da qualche giorno a questa parte, vedono contrapporsi Miriana Trevisan e Manila Nazzaro da una parte e Katia Ricciarelli e Soleil Sorge dall’altra. Mentre le prime si difendono dall’accusa di aver stretto amicizia con Delia Duran per strategia e reclamano una distribuzione più equa dei turni delle pulizie tra tutti gli inquilini della casa, le seconde non hanno mai tollerato più di tanto la presenza di Trevisan e non riescono ad accettare il presunto tradimento di Nazzaro. Spazio poi al tormentato flirt tra Jessica Selassie e Barù Gaetani. Dopo un iniziale avvicinamento, i due sembrano nuovamente lontani per l’ingombrante presenza di Duran e la gelosia della principessa. Toccherà, invece, ad Alessandro Basciano ricevere la sorpresa di un parente: ad attenderlo, infatti, ci sarà la sorella. Un incontro quanto mai necessario per il ragazzo che, nell’ultima settimana trascorsa nel loft, è stato preso dallo sconforto e ha palesato più volte il desiderio di voler uscire dalla porta rossa dopo i litigi con la fidanzata Sophie Codegoni. Infine, un incontro gradito anche per Nathaly Caldonazzo, che potrà rivedere la figlia Mia.

Grande Fratello Vip: chi sarà il primo finalista?

Il centro della scena, tuttavia, toccherà tutto all’elezione del primo finalista ufficiale di questa sesta edizione del reality. A decidere, come al solito, sarà il pubblico che, attraverso il televoto, incoronerà uno dei quattro papabili candidati: l’attore Davide Silvestri, la modella Delia Duran, la cantante lirica Katia Ricciarelli e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. I social sembrano divisi: mentre Duran pare essere quella meno gradita al pubblico, Ricciarelli, Nazzaro e Silvestri possono giocarsi ad armi pari il pass verso l’ultima tappa del gioco e, perché no, la vittoria.