Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Alex Belli torna nella Casa

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai in dirittura d’arrivo e nella puntata in onda questa sera, lunedì 7 marzo 2022 alle 21.25 su Canale 5, nuovi colpi di scena stravolgeranno gli equilibri della casa più spiata d’Italia. Tra nomination a sorpresa, eliminazioni flash, strategie smascherate e verdetti inaspettati.

Grande Fratello Vip: cosa sapere sul programma in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: eliminazioni inattese e l’elezione del terzo finalista

A tre puntate dalla fine, il gioco si fa duro. Nel corso della serata, infatti, i concorrenti dovranno vedersela con ben due eliminazioni: oltre a quella canonica che, attraverso il voto del pubblico da casa, decreterà chi dovrà abbandonare il programma tra Miriana Trevisan, Jessica Selassié e Davide Silvestri, ce ne sarà un’altra flash, messa in piedi sul momento in base alle nomination immediate del gruppo. E, mentre due vip lasceranno il gioco, gli altri avranno finalmente modo di scoprire chi sarà il terzo finalista che, assieme a Delia Duran e Lulù Selassié, si giocherà un posto sul gradino più alto del podio.

Grande Fratello Vip: novità sul flirt tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani, il ritorno di Alex Belli e Lulù Selassié si racconta

Non mancheranno, ovviamente, i consueti approfondimenti sulle dinamiche che, negli ultimi giorni, hanno animato la routine del loft. Dal flirt tra Barù Gaetani e Jessica Selassiè, legati da un continuo tira e molla e da alti e bassi che, di recente, hanno portato la principessa a dubitare della sincerità del food influencer, temendo si sia avvicinato a lei soltanto per strategia, al ritorno di Alex Belli in studio. Dopo una vacanza in Egitto, documentata sui social, l’attore romagnolo entrerà in casa per un nuovo confronto con la moglie. Infine, spazio agli alterchi tra Trevisan, Sophie Codegoni e Soleil Sorge e Silvestri e Lulù Selassié. Che, più o meno a metà puntata sarà protagonista anche di un momento particolarmente emotivo, che le darà l’opportunità di farsi conoscere meglio dai telespettatori, raccontando la sua storia e il percorso di vita che l’ha portata a maturare la decisione di partecipare al reality.