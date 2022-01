Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Delia Duran e il copione-gate

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda questa sera, lunedì 31 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. A più di un mese dalla fine del reality, le tensioni tra i coinquilini non accennano a placarsi. Nella casa più spiata d’Italia, le pulizie diventano terreno di scontri sempre più accesi e la convivenza sembra accentuare dissapori e antipatie, mettendo in crisi rapporti di amicizia che sembravano solidi. Intanto, altri due nuovi concorrenti, Gianluca Costantino e Antonio Medugno, cercano di trovare uno spazio nel gruppo e si avvicina l’elezione del primo finalista dell’edizione.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: l’addio di Gianmaria Antinolfi e la lettera di Soleil Sorge per Alex Belli

Dopo l’addio di Manuel Bortuzzo, pare che anche Gianmaria Antinolfi abbia scelto di abbandonare il programma per motivi di lavoro. E, proprio questa sera, potrebbe fare il suo ultimo saluto al loft e ai compagni di avventura, dedicando a ciascuno di loro un pensiero. Non mancherà, ovviamente, la nomination: questa settimana, il pubblico non dovrà votare per eliminare uno dei tre concorrenti in sfida, Delia Duran, Soleil Sorge e Giucas Casella, ma per eleggere il primo finalista. Spazio, poi, a un momento dedicato ad Alex Belli e Sorge: secondo quanto anticipato da Federica Panicucci a Mattino Cinque, infatti, l’influencer avrebbe fatto recapitare, tramite Giacomo Urtis, una lettera all’attore romagnolo. Molto probabilmente i due si incontreranno per discuterne. Una prospettiva che potrebbe aprire nuovi scenari nel discusso triangolo con Delia Duran, della quale si parlerà anche a proposito del ‘copione-gate’.

Grande Fratello Vip: Delia Duran e il mistero del presunto copione

Proprio la modella, nelle ultime ore, ha fatto insospettire gli altri vip per un comportamento ambiguo tale da far scoppiare un vero e proprio ‘caso’. Una delle principesse, Jessica Selassié, ha raccontato alla sorella Lulù e a Manila Nazzaro di aver visto più volte Duran avvicinarsi in maniera circospetta all’armadio, come se stesse leggendo un foglio da tenere nascosto. «Sono entrata in camera e ho visto Delia che reggeva con una mano un’anta e, con l’altra, sembrava tenesse dei fogli», ha spiegato nel corso della diretta di domenica 30 gennaio, «Quando ci ha visto, è sbiancata e ha chiuso immediatamente tutto». A confrontarsi con la diretta interessata ci ha pensato Nazzaro, che le ha chiesto delucidazioni sulla questione. Pare si sia trattato, in realtà, di un falso allarme: non soddisfatta della smentita di Duran, infatti, l’ex Miss Italia avrebbe controllato tutto, scoprendo che, in realtà, nell’armadio non ci fossero altro che biancheria intima e tre vestiti. La spiegazione non ha soddisfatto Selassié che, nonostante l’apparente evidenza, ha continuato a sostenere di non riuscire a credere al 100 per cento alla versione della venezuelana.