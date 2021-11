Grande Fratello Vip stasera su Canale 5: chi è Ferdinando Giordano, una delle quattro new entry

Manca poco a una nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, lunedì 29 novembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Dopo Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, la Casa più spiata d’Italia è pronta ad accogliere quattro nuovi concorrenti: la showgirl Valeria Marini, il chirurgo estetico Giacomo Urtis, l’opinionista Biagio D’Anelli e l’ex gieffino Ferdinando Giordano. Tra sorprese, colpi di scena e nuove nomination, i veterani dovranno accogliere le nuove leve, pronte a mettere in discussione i fragili equilibri della convivenza.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tra nuove eliminazioni e cambi di programmazione

A giocarsi la permanenza nel loft, questa sera, saranno ben cinque vip: Soleil Sorge, Carmen Russo, Manila Nazzaro, Lucrezia e Clarissa Selassié. In base all’esito del televoto, una delle cinque dovrà abbandonare il programma (a meno che, rientrata in studio, non trovi il biglietto di ritorno, che la riammetterebbe automaticamente in gara). Intanto, mentre le new entry si preparano a varcare la porta rossa, è da tempo che Sorge manifesta a più riprese la volontà di andare via. Complice il fatto che, durante la diretta, venga interpellata sempre e solo a proposito della complicità con Alex Belli e per gli accesi confronti con la moglie dell’attore, la modella venezuelana Delia Duran. Subito dopo la fine della puntata di venerdì 26 novembre, l’influencer romana avrebbe fatto capire ai compagni di avere intenzione di abbandonare il gioco il prossimo 13 dicembre. Sarà vero? O saranno state parole dettate semplicemente dalla rabbia del momento? I fan sui social, che la sostengono dall’inizio dell’avventura, sperano possa ripensarci. Ultima novità per la trasmissione, un cambio di programmazione: complici i buoni dati d’ascolto, Mediaset ha scelto di estendere la durata del Grande Fratello Vip fino a marzo 2022. Da gennaio in poi, tuttavia, il palinsesto subirà delle variazioni: il reality non andrà più in onda il venerdì ma il lunedì e il giovedì. E così fino al 14 marzo, data della finalissima.

Grande Fratello Vip: carriera e vita privata di Ferdinando Giordano

Grande Fratello Vip: Ferdinando Giordano, il ritorno sul piccolo schermo dopo una lunga assenza

Nato a Salerno nel 1980, Ferdinando Giordano riappare in televisione dopo 10 anni di assenza. La sua prima volta sul piccolo schermo è datata 2011: come Biagio D’Anelli, una delle new entry della sesta edizione Grande Fratello Vip, anche lui ha partecipato all’11esima edizione del programma, in versione nip, classificandosi secondo. Cresciuto in una realtà difficile e con una situazione familiare complicata da gestire, Giordano ha provato più volte a entrare stabilmente nel mondo dello spettacolo e a diventare attore. Tuttavia, dopo un fugace ritorno nella Casa nel 2012 e un piccolo ruolo nella quarta stagione della fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva, è ritornato a condurre una vita lontana dai riflettori e ha iniziato a lavorare come commesso in una gioielleria. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo una storia durata quasi dieci anni con Angelica Livraghi, conosciuta nel programma, al momento Giordano risulta single. Sui social, non conta ancora grande seguito ma è molto probabile che la sua imminente partecipazione al reality gli regalerà visibilità e follower.