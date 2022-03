Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: doppia eliminazione, flirt tra Corona e Codegoni

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Mancano solo due settimane alla finale e i concorrenti rimasti lottano con le unghie e con i denti per accaparrarsi uno dei tre posti rimasti in palio. Tra strategie più o meno confessate, flirt in evoluzione e amicizie in divenire, i vip affrontano con l’ultimo briciolo di entusiasmo rimasto i giorni che li separano dalla conclusione dell’avventura e, per qualcuno, dal podio.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: doppia eliminazione, grandi sorprese e ultime novità sul flirt tra Barù e Jessica Selassiè

Nella prima parte della trasmissione, Alfonso Signorini passerà in rassegna i temi caldi della settimana appena trascorsa. Dalla polemica che vede protagonista Nathaly Caldonazzo, accusata da alcuni coinquilini di aver pronunciato frasi pericolose nei confronti delle sorelle Selassié alla delusione di Miriana Trevisan, che sente di aver condiviso il percorso con persone che non sono state completamente sincere con lei. Fino al discusso flirt tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani, amatissimi sui social. I due, impegnati da settimane in un continuo tira e molla, si avvicinano e si allontanano a intermittenza. Da una parte, lei sembra molto presa dal ragazzo e pronta a un rapporto che vada oltre l’amicizia. Dall’altra, lui pare più frenato, forse dal contesto che gli impedisce di godere della privacy che desidererebbe. Piatto forte della serata sarà, ovviamente, il momento dell’eliminazione. Che, in quest’occasione, sarà doppia: a combattere per la permanenza nella Casa, infatti, non saranno solo i tre nominati ufficiali, Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno, ma tutti gli inquilini del loft, coinvolti dalla trasmissione in un’eliminazione flash. Dunque, ad abbandonare il programma, saranno ben due componenti del gruppo. Non mancheranno le sorprese: questa sera tocca ad Alessandro Basciano, che avrà l’occasione di rivedere il figlio Nicolò.

Grande Fratello Vip: Fabrizio Corona e Sophie Codegoni, ritorno di fiamma?

Nella seconda parte, invece, spazio al gossip. Secondo quanto anticipato da Signorini, infatti, ci sarà un focus sulla storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Tra i due le cose procedono bene, nonostante qualche lite di troppo, ma un’ombra si staglia all’orizzonte: quella di Fabrizio Corona. Il fotografo, intervistato dal settimanale Chi e legato in passato all’ex tronista, ha dichiarato di provare ancora dei sentimenti per la 20enne, criticando duramente il nuovo fidanzato che, a suo dire, non sarebbe affatto il tipo giusto per lei. Le rivelazioni di Corona verranno smentite dalla diretta interessata o provocheranno maretta tra i due partner? Per scoprirlo, basta sintonizzarsi su Canale 5.