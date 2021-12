Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: perché non ci sarà Sonia Bruganelli e chi la sostituisce

Dopo la pausa natalizia, il Grande Fratello Vip ritorna con una nuova puntata, in onda stasera, lunedì 27 dicembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Tra love story ormai rodate, nuovi flirt all’orizzonte e scontri dettati da incompatibilità caratteriali o da problemi di convivenza, Alfonso Signorini cercherà di fare con gli inquilini un bilancio di queste ultime settimane, ficcando il naso nei retroscena meno visibili alle telecamere. Come di consueto, anche stasera uno dei concorrenti in nomination sarà costretto ad abbandonare il reality. A deciderlo il pubblico che, attraverso il televoto, sceglierà chi eliminare.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: nuove coppie, nuovi triangoli e l’ennesima nomination

A giocarsi la permanenza nella casa più spiata d’Italia, questa sera, saranno Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Valeria Marini e Giacomo Urtis (che gareggiano come un unico concorrente). Secondo quanto anticipato dalle indiscrezioni diffuse sul web, sarà una serata ricca di argomenti e colpi di scena. Si parlerà dell’avvicinamento tra Alessandro Basciano, uno degli ultimi arrivati, e Sophie Codegoni che, dopo la fine della storia con Gianmaria Antinolfi, ha trovato una forte intesa con l’ex tentatore di Temptation Island. Le cose, però, paiono molto più complicate del previsto: il ragazzo, infatti, avrebbe colpito anche Jessica Selassié, mettendo in crisi l’amicizia tra le due ventenni. C’è aria di triangolo? E Soleil Sorge, in tutto questo, che ruolo avrebbe? Anche l’influencer italo-americana, infatti, sembrava aver conquistato Basciano ma, dopo i primi momenti di complicità, i due sono rimasti buoni amici. Spazio, poi, alla contrastatissima storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, accusati dal gruppo di non essere sinceri e di sfruttare tutto per visibilità. Infine, c’è aria di sorprese nel loft: le principesse Selassié avranno modo di rivedere i loro cari e, come rivelato dalla giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, anche Pippo Baudo potrebbe varcare la porta rossa per un breve incontro con Katia Ricciarelli. Ma non solo. Il profilo Instagram della trasmissione ha annunciato anche un nuovo arrivato: Kabir Bedi, l’attore reso celebre dalla saga di Sandokan.

Grande Fratello Vip: ecco perché Sonia Bruganelli sarà assente

Ma i colpi di scena non riguardano soltanto le dinamiche tra i membri del cast. A tenere sulle spine gli aficionados del programma ci pensano anche le opinioniste, in particolare Sonia Bruganelli. Che, nella diretta, non sarà presente. Dopo la lite avuta, nelle scorse settimane, con Signorini, che le aveva bruscamente tolto la parola mentre contestava ad Alex Belli gli atteggiamenti mostrati nei confronti di Sorge, pare che la signora Bonolis, furiosa, abbia abbandonato il programma, lasciando per quasi un’ora la sedia vuota. Dietro le quinte, la produzione avrebbe cercato in tutti i modi di calmarla, invitandola a rientrare in studio.

Sonia Bruganelli lascia lo studio dopo lo scontro con Alfonso Signorini#GFVIP pic.twitter.com/I68gpeKGqj — spettacolinews (@Spettacolinews_) December 20, 2021

Una volta ristabilito l’ordine, il conduttore ha provato a fare finta di niente ma Bruganelli non ha perso tempo e, richiamata per commentare l’ingresso di Nathalie Caldonazzo, ha risposto con una frecciatina. I due litiganti si sarebbero chiariti subito dopo la fine della serata e avrebbero messo immediatamente a tacere le voci che vorrebbero l’opinionista fuori dai giochi entro fine gennaio. Questa sera, così, il suo forfait non sarebbe legato a questa débacle ma a impegni familiari pregressi. «Questa mini-pausa di Sonia non è una sorpresa», ha confermato il giornalista Gabriele Parpiglia, «Aveva già anticipato la sua assenza alla redazione per una vacanza precedentemente organizzata». Il suo posto, ovviamente, non rimarrà scoperto: ad affiancare Adriana Volpe potrebbe esserci un’ex concorrente della prima edizione del programma, approvata da Bruganelli. Il web ha già iniziato a ipotizzare che la prescelta possa essere una tra Laura Freddi, Eleonoire Casalegno e Pamela Prati.